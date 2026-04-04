SPEKTAKL U MADRIDU: Čolo Simeone pokušava da zaustavi Barselonu i tako pomogne Realu u pohodu na titulu

U jednom od najvećih derbija španskog fudbala, Atletiko Madrid će ove večeri na stadionu "Metropolitano“ ugostiti Barselonu, lidera La lige, u meču koji bi mogao da ima veliki uticaj na rasplet zanimljive šampionske trke (21.00).

Atletiko u ovaj susret ulazi sa četvrte pozicije na tabeli, ali sa čak 16 bodova manje od vodeće Barselone, pa je jasno da ekipa Diega Simeonea ove sezone više pažnje usmerava na kup takmičenja.

"Jorgandžije" već imaju zakazano finale Kupa kralja protiv Real Sosijedada, dok ih naredne nedelje očekuje i prvi meč četvrtfinala Lige šampiona upravo protiv Barselone.

Zbog toga će se dva kluba u kratkom periodu sastati čak tri puta, što ovom duelu daje dodatnu težinu.

Iako im La liga nije primarni cilj u završnici sezone, Atletiko će želeti dobar rezultat pred evropski okršaj.

Madridski tim je u poslednjem meču pred reprezentativnu pauzu poražen od Real Madrida sa 3:2, ali ima lepo sećanje na poslednji duel sa Barselonom na svom stadionu.

Tada je Atletiko slavio ubedljivo sa 4:0 u prvom meču polufinala Kupa kralja. Barselona je u revanšu uzvratila pobedom od 3:0, ali je madridski klub ukupnim rezultatom 4:3 ipak izborio finale.

S druge strane, katalonski tim u Madrid stiže kao lider prvenstva i glavni favorit za titulu.

Barselona ima četiri boda više od drugoplasiranog Real Madrida i želi da nastavi pobednički niz u ključnom delu sezone.

Ekipa Hansija Flika u poslednjih osam utakmica nije doživela poraz, a u prošlom kolu savladala je Rajo Valjekano minimalnim rezultatom (1:0).

Ove sezone Barselona je postigla čak 78 golova u La ligi, što je ubedljivo najbolji napad u šampionatu i on će joj večeras biti glavno oružje.

Ipak, zanimljivo je da su sva četiri poraza u prvenstvu ove sezone došla na gostujućem terenu, što bi moglo da bude ohrabrujuće za Atletiko pred ovaj duel.

Kada je reč o kadrovskim problemima, domaćin neće moći da računa na suspendovane Markosa Ljorentea i Džonija Kardosa, kao ni na Pabla Bariosa zbog povrede. Pod znakom pitanja su i Jan Oblak, Mark Pujbil, Rodrigo Mendosa i Aleksander Serlot.

Barselona će sa druge strane biti bez Rafinje, koji se povredio tokom reprezentativne pauze i očekuje se tek početkom maja. Andreas Kristensen je dugoročno van stroja, dok Frenki de Jong i dalje ima problem sa zadnjom ložom.

Ipak, Flik ima dovoljno kvaliteta u rosteru, a očekuje se da u startnoj postavi budu Erik Garsija, Žil Kunde, Alehandro Balde, kao i Markus Rašford u ofanzivnom delu tima.

Sve u svemu, očekuje nas pravi fudbalski spektakl u Madridu, Atletiko želi da pokaže snagu pred evropski okršaj, dok Barselona brani lidersku poziciju i nastavlja poteru za titulom, a stil fudbala koji igraju ove ekipe "garantuje" nam zanimljivu utakmicu i veliki broj pogodaka.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć