JUČE JE PROŠAO TIKET BEZ IKSA NEMA FIKSA: Evo današnja tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

VIŠE od 30 pripadnika kriminalističke policije, uz dva tužioca Višeg javnog tužilaštva, ušlo je danas u Rektorat Univerziteta u Beogradu, gde se sprovodi opsežna istraga, a kako saznajemo u prostorijama su pronađene i radio stanice, gas maske, ali i pirotehnika, topovski udari, sprejevi, kao i ostala oprema.