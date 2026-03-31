ORLOVI POPRAVLJAJU UTISAK: Jedan od poslednjih ispita pred Mundijal za zelene sokolove

SRBIJA će u utorak na TSC Areni u Bačkoj Topoli dočekati Saudijsku Arabiju u prijateljskom međunarodnom meču.

Obe selekcije ulaze u ovaj duel nakon teških poraza u prvim utakmicama martovskog reprezentativnog ciklusa i žele brz oporavak i povratak na pobednički kolosek.

Srbija je posle učešća na četiri od poslednjih pet Svetskih prvenstava ostala bez plasmana na Mundijal 2026. godine, pošto je u kvalifikacijama zauzela treće mesto u grupi K. Ostvarili su orlovi četiri pobede, jedan remi i tri poraza, što je bilo nedovoljno da se izbori bar baraž u koji je otišla Žalbanija ali nije mogla da preskoči ni prvu prepreku u vidu Poljske.

Veljko Paunović je preuzeo ekipu u završnici kvalifikacija i nije mogao mnogo da promeni ishod, pošto je u poslednja dva meča zabeležen poraz od Engleske i pobeda nad Letonijom. Nova godina počela je teškim porazom 3:0 od Španije, ali selektor sada želi reakciju na domaćem terenu.

Ovo će biti prvi međusobni susret Srbije i Saudijske Arabije, a domaćin cilja da veže dve pobede na svom terenu i vrati samopouzdanje.

Saudijska Arabija, za razliku od Srbije, ide na Svetsko prvenstvo 2026. u Kanadi, Meksiku i SAD. Nakon prolaska kroz drugu fazu kvalifikacija, u trećoj fazi su zauzeli mesto iza Japana i Australije, ali su kasnije u mini grupi izborili plasman zahvaljujući boljoj gol-razlici.

To im je donelo treće uzastopno učešće na Mundijalu, gde će igrati u teškoj grupi sa Urugvajem, Španijom i Zelenortskim Ostrvima, ali sa nadaju da mogu do osmine finala, što im nije pošlo za rukom od 1994. godine kada je njihovo učešće izazvalo pravu senzaciju.

Tada su u SAD bili drugi u grupi sa Holandijom i Belgijom a ispali od Švedske u borbi za četvrtfinale. Ove godine se SP igra opet u SAD, pa Saudijci mogu da se uzdaju u tradiciju i možda iznenade favorizovane Špance i Urugvajce.

Ipak, u ovaj meč ulaze posle teškog poraza 4:0 od Egipta, što će biti upozorenje pred duel u Srbiji.

Srbija je u promenljivoj formi, ali na svom terenu obično deluje znatno stabilnije, dok Saudijska Arabija ima oscilacije u igri i u odbrani.

Očekuje se da Paunović izvrši nekoliko promena u sastavu, uz šansu za Rajkovića, Lukića, Samardžića i Jovića, dok će gosti takođe rotirati posle slabog izdanja protiv Egipta.

Utisak je da Srbija ima više kvaliteta i motiva da se iskupi pred domaćom publikom, pa se očekuje da dođe do pobede u Bačkoj Topoli.

NAŠ TIP: 1&2+ (kvota 2,16)

