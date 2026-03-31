VIKINZI SPREMAJU OSVETU ORLOVIMA: Švedska može na SP iako nije ostvarila nijednu pobedu u kvalifikacijama - Poljaci 76 godina bez pobede ovde
PO drugi put u poslednje četiri godine, Švedska i Poljska će se boriti za jedno mesto na Svetskom prvenstvu, pošto se u utorak sastaju u još jednom finalu baraža u kome sve odlučuje jedan meč.
„Orlovi“ su na poljskom tlu izborili plasman na Mundijal u Kataru 2022. godine, ali ovoga puta Šveđani će imati prednost domaćeg terena u Solni.
Uprkos slabom učinku u direktnom putu ka ovogodišnjem završnom turniru, Švedska je sada samo jednu pobedu udaljena od plasmana na Svetsko prvenstvo 2026, gde bi igrala u grupi F zajedno sa Holandijom, Japanom i Tunisom.
Inspirisani svojom zvezdom Viktorom Đekerešom, koji je postigao het-trik u pobedi 3:1, „plavo-žuti“ su u četvrtak savladali Ukrajinu u polufinalu baraža koje je odigrano na neutralnom terenu u Španiji.
Selektor Grejam Poter, koji je u oktobru preuzeo ekipu u teškom stanju, pohvalio je napadača Arsenala, čiji su golovi doveli Švedsku na korak od 13. plasmana na veliko takmičenje.
U prvoj fazi kvalifikacija Švedska nije ostvarila nijednu pobedu u grupi B, postigla je samo četiri gola i primila 12. Ipak, uspeli su da se probiju u baraž preko UEFA Lige nacija, pošto su lako osvojili svoju grupu u trećem rangu evropskog fudbala prošle sezone.
Sada ih, pored plasmana u Severnu Ameriku, u utorak čeka i prilika za osvetu.
Skandinavska selekcija je bolan poraz doživela od Poljske 2:0 u baraž finalu za Svetsko prvenstvo 2022, kada su Robert Levandovski i Pjotr Žielinski slomili švedske snove u Hožovu.
U polufinalu ove godine, oba igrača su ponovo bila strelci u pobedi Poljske nad Albanijom.
Poljaci su posle preokreta u poslednjih pola sata stigli do važne pobede 2:1 pred svojim navijačima, čime su obezbedili ključan trijumf.
U nekim aspektima, mogli su i ranije da obezbede direktan plasman, pošto su ostali neporaženi u oba meča protiv Holandije, koja je na kraju osvojila grupu G sa tri boda prednosti.
Ipak, nakon perioda nestabilnosti pod bivšim selektorom Mihailom Probježom, Poljaci su ponovo u dobrom ritmu i deluju ujedinjeno.
Sadašnji selektor Jan Urban je neporažen u sedam utakmica na klupi, a njegova ekipa deluje spremno da izbori treće uzastopno učešće na Svetskom prvenstvu.
Međutim, istorija nije na njihovoj strani — Poljska nije pobedila u Švedskoj već 76 godina, a poslednja tri gostovanja u Solni završila su porazima.
Švedska će biti oslabljena izostancima Aleksandera Isaka, Emila Krafta i Dejana Kuluševskog, a u poslednjem meču povredio se i štoper Isak Hijen.
Poljska se oslanja na Roberta Levandovskog kao glavnu opasnost u napadu, dok je i Pjotr Žielinski ponovo među ključnim igračima u veznom redu.
Očekuje se izjednačen meč, ali utisak je da Poljska zbog iskustva i stabilnije forme ima nešto veće šanse da izbori plasman na Svetsko prvenstvo.
NAŠ TIP: Poljska ide dalje (kvota 2,52)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Komentari (0)