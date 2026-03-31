ČEŠKI SAN DUG DVE DECENIJE: Danci žele da nastave kontinuitet na velikim takmičenjima

ČEŠKA i Danska će u utorak u Pragu odigrati meč koji direktno odlučuje o plasmanu na Svetsko prvenstvo 2026. Domaćin je do finala baraža stigao posle dramatične pobede nad Republikom Irskom nakon produžetaka i penala, dok su gosti ubedljivo savladali S. Makedoniju.

Česi se nadaju prvom učešću na Mundijalu još od 2006. godine. U kvalifikacijama su zauzeli drugo mesto u grupi L sa 16 bodova iz osam utakmica, uz pet pobeda i samo dva poraza.

Kampanju su zaključili ubedljivim trijumfom 6:0 nad Gibraltarom, a potom pod vođstvom novog selektora Miroslava Koubeka eliminisali Irce.

U tom susretu su dva puta bili u zaostatku, ali su golovima Patrika Šika i Ladislava Krejčija izborili produžetke, da bi na kraju Matej Kovar odbranama u penal seriji obezbedio prolaz.

Danska, sa druge strane, ima kontinuitet nastupa na velikim takmičenjima i želi treći uzastopni Mundijal. U grupi C ostali su iza Škotske, što ih je odvelo u baraž, ali su u polufinalu pokazali snagu deklasiravši Severnu Makedoniju sa 4:0.

Posle mirnog prvog poluvremena, Mikel Damsgord je otvorio seriju, Gustav Isaksen dodao dva gola, a Kristijan Norgard stavio tačku na ubedljivu pobedu.

Češka će se osloniti na proverene snage, pre svega Šika u napadu i kapitena Krejčija u odbrani, dok Danci, uprkos izostancima nekolicine važnih igrača, i dalje imaju dovoljno kvaliteta. Rasmus Hojlund će predvoditi napad uz podršku Damsgorda i Isaksena, koji su već pokazali formu.

Očekuje se izjednačen i neizvesan duel u Pragu, ali utisak je da Danska ima blagu prednost zahvaljujući većem iskustvu i širini u sastavu, što bi moglo da presudi u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo.

NAŠ TIP: 2-3 (kvota 2,04)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć