ITALIJA GLEDA I NE VERUJE: Sve oči uprte u Zenicu - propuštaju li "azuri" treći uzastopni Mundijal - Edin DŽeko drži ključ u svojim rukama

U Zenicu kada pođem ja.... Fudbalsku delegaciju Italije nije u Zenicu dopratilo 5-6 drotova kao u poznatoj pesmi Zabranjenog pušenja, ali bi "azuri" večeras mogli da zamrze svaki kamen njen,

Italija se suočava sa katastrofalnom pretnjom - moguće je da će propustiti treći uzastopni Mundijal. Azuri su inače pre 2018. godine propustili sam odva Mundijala, na prvom nisu ni prijavili učešće, a samo su u Švedsku 1958. godine propustili da se kvalifikuju.

Treći uzastopni put Italija plasman na SP traži preko dodatnih kvlaifikacija, a ako ništa drugo, za razliku od prethdana dva pokušaja kada su ih eliminisali Švedska i S. Makedonija, sada su bar prošli prvu prepreku.

nije to doduše bilo toliko lako, jer su tek u drugom poluvremenu razbili otpor Severne Irske, kojoj su se tako na izvestan način osvetili za eliminaciju u pomenutim kvalifikacijama 1958. godine. Ali, u Zenici će im biti teže...

Istina, ovde su pobedili pre sedam godina prilično ubvedljivo u kvalifikacijama za Euro koji su kasnije i osvojili, ali od tada se mnogo toga promenilo.

Jedna stvar koja se nije promenila, je Edin Džeko. Legendarni kapiten i bosanski dijamant predvodiće i večeras svoje "zmajeve" u pokušaju da se Bosna i Hercegovina drugi put od razdruživanja iz Jugoslavije nađe na najvećoj smotri svetskog fudbala.

Džeko je i tada predvodio Bosance do istorijskog uspeha, postigavši deset golova od 30 koliko su ukupno postigli Bosanci.

Tada je BiH prošla direktno u Brazil, a sada moraju preko baraža u Severnu ameriku. Prvu prepreku prošli su posle velike borbe i penal ruleta u Kardifu protiv Velsa čiji na vijači su već bili počeli da slave prolaz u drugi krug kada je Džeko postigao izjednačujući pogodak.

Boisna i Edin Džeko imaće u Zenici večeras i specijalnog navijača. Najbolji teniser sveta svih vremena Novak Đoković došao je da podrži "zmajeve" i njihovog leendarnog kapitena na putu do severne Amerike.

Mi verujemo da će to biti dodatni stimulans za najboljeg strelca bosne da i večeras zatrese mrežu rivala.

NAŠ TIP: Džeko postiže gol bilo kad na meču (kvota 4,85)

