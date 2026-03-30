NEMAČKA SE OZBILJNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu

SIGURNI učesnik Mundijala, Nemačka želi da reprezentativnu pauzu završi novom pobedom pred svojim navijačima na "MHP areni", dok Gana u duel ulazi uzdrmana serijom loših rezultata i bez mnogo samopouzdanja (20.45).

Nemačka želi da zaokruži idealnu reprezentativnu pauzu pobedom nad Ganom, selekcijom koja u ovaj duel ulazi poljuljanog samopouzdanja nakon tri uzastopna poraza.

Tim Julijana Nagelsmana već je obezbedio plasman na Svetsko prvenstvo 2026, i to ubedljivo – sa pet vezanih pobeda u završnici kvalifikacija.

Ipak, pauzu su otvorili turbulento, spektakularnim trijumfom 4:3 protiv Švajcarske, što je još jednom potvrdilo ofanzivni potencijal ovog tima, ali i evidentne slabosti u odbrani.

Povratak u Štutgart mogao bi da donese sigurniju partiju. Nemačka je na domaćem terenu izuzetno efikasna, sa najmanje tri postignuta gola u šest od poslednjih devet utakmica, dok su u kvalifikacijama znali da vežu i četiri meča bez primljenog gola.

Jasno je da kvalitet postoji na obe strane terena, ali će selektor želeti bolji balans.

Gana, s druge strane, dolazi posle teškog poraza od Austrije (5:1) i bez pravog odgovora na niz loših rezultata u prijateljskim mečevima.

Iako su kvalifikacije odradili gotovo besprekorno, trenutna forma ne uliva optimizam, posebno jer su na tri poslednja susreta postigli samo jedan gol.

Dodatni problem predstavlja izostanak važnog napadača Injakija Vilijamsa.

Tradicija je na strani Nemaca, neporaženi su u tri međusobna duela (2 pobede, 1 remi), uz gol-razliku 9:3. Takođe, njihove utakmice kod kuće često donose golove u oba poluvremena, dok Gana na evropskom tlu redovno igra efikasne mečeve.

NAŠ TIP: 1&3-6 (kvota 1.65)

