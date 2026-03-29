NAIZGLED LAKA UTAKMICA: Lider gostuje fenjerašu, ali "zeleno-belima" će biti teško do dođu tri boda

U okviru 32. kola španske Segunde fudbaleri Saragose će imati težak zadatak je im u goste na "Iberkaha stadion" dolazi lider prvenstva, ekipa Rasing Santandera.

Gosti igraju sjajajn fudbal ove sezone i očekivano su jedna od najboljih ekipa u Segundi. Upisali su 18 pobeda do sada, najviše od svih timova, a najzaslužiji za to je potentni napad "zeleno-belih".

Rasing je ubedljivo najefikasnija ekipa prvenstva sa 62 postignuta gola, ili ti u proseku tačno dva po utakmici, dok primljena 44 pogotka govore da su njegove utakmice često otvorene i da se igraju na gol više.

U prošlom kolu hvaljena navala je podbacila jer protiv Albasetea nije postigla nijedan gol, pa je usledio ubedljiv poraz od 0:4, mada i pored njega imaju sigurnih plus četiri naspram drugoplasiranog Deportiva i trećeplasirane Almerije.

Ne sme se potceniti ni Malaga koja zaostaje pet bodova za Rasingom i deluje da će ova četiri tima voditi veliku bitku za prva dva mesta koja direktno vode u La ligu do samog kraja.

Sa druge strane, nakon što je Saragosa živnula i pobedila Kadiz, odnosno Almeriju, pružila je veliki otpor i Deportivu u prošlom kolu, ali do pozitivnog rezultata nije mogla i poražena je sa 2:1 na "Rijazoru".

Ipak, i pored neuspeha videlo se da je forma "lavova" u uzlaznoj putanji, igraju sve bolje i ako ovako nastave mogli bi da izbore opstanak u Segundi.

Trenutno su 20. na tabeli i 32. kolo su dočekali sa šest bodova zaostatka naspram Valjadolida koji je prvi tim iznad crte, dok je između njih Hueska koja ima poen više od Saragose.

Što se tiče međsuobnih duela, na poslednjih pet su potpuno izjednačeni, po dve pobede na obe strane uz remi, a prvi ovosezonski obračun pripao je Saragosi koja je na "Sardineru" slavila rezultatom 3:2.

Uzlazna forma daje domaćinu nadu da može do iznenađenja, mi verujemo da će "lavovi" ponovo odigrati dobru utakmicu i predlažemo da će uspeti da pronađu put do mreže Rasinga čija odbrana nije na zavidnom nivou ove sezone.

NAŠ TIP: D 1-2 (kvota 1.58)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć