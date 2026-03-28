Tip fudbal

TEŽAK ZADATAK ZA DOMAĆINA: Valjadolid traži bodove spasa protiv probuđenog Burgosa

В.М.

28. 03. 2026. u 08:00

EKIPA Valjadolida će od 17.15 na stadionu "Hose Zorilja" ugostiti Burgos u jednom od potencijalno zanimljivijih mečeva 32. kola Segunde.

ТЕЖАК ЗАДАТАК ЗА ДОМАЋИНА: Ваљадолид тражи бодове спаса против пробуђеног Бургоса

Foto: Profimedia

Domaćin u ovaj meč ulazi posle serije promenljivih rezultata koja nije donela željenu stabilnost. Valjadolid je u poslednjih pet utakmica upisao dve pobede, dva remija i jedan poraz, ali je gotovo svaki meč bio veoma otvoren i sa velikim brojem golova.

Serija je počela remijem protiv Hihona (2:2), da bi usledila minimalna pobeda nad Ueskom (1:0). Potom je viđena goleada u Malagi (3:3), a zatim i spektakularni trijumf nad Leganesom (3:2) na domaćem terenu.

U poslednjem kolu tim je poražen od Mirandesa sa 1:2.

U tih pet utakmica Valjadolid je postigao čak deset golova, ali je istovremeno primio devet, što jasno pokazuje da ekipa ima kvalitet u napadu, ali i značajne probleme u odbrani.

Sezonski prosek od 1,2 postignuta i 1,5 primljenih golova po utakmici potvrđuje tu neravnotežu.

Sa 36 bodova Valjadolid se trenutno nalazi na 18. mestu tabele i još uvek vodi tešku borbu da izbegne opasnu zonu.

Poslednji rezultati pokazuju da ekipa može da igra ravnopravno u ofanzivnim utakmicama, ali i da lako prima golove kada ritam meča postane brz.

S druge strane, Burgos dolazi u mnogo boljem raspoloženju. Gosti su u poslednjih pet kola doživeli samo jedan poraz, nakon čega su vezali odličnu seriju rezultata.

Posle poraza od Rasing Santandera (0:1) usledile su pobede nad Saragosom (1:0) i Mirandesom (2:0), zatim remi bez golova sa Eibarom, da bi u poslednjem meču ubedljivo savladali Kordobu sa 4:0.

Tokom tog perioda Burgos je postigao sedam golova, ali je primio samo jedan, što jasno govori o disciplinovanoj i čvrstoj odbrani.

Sa prosekom od samo 0,8 primljenih golova po utakmici, ova ekipa, sada već tradicionalno, ima jednu od stabilnijih defanziva u ligi.

Na tabeli Segunde Burgos zauzima 7. poziciju sa 50 bodova i još uvek ima realne ambicije u borbi za plej-of pozicije.

Posebno ohrabruje serija od četiri uzastopne utakmice bez primljenog gola, kao i ubedljiva pobeda u poslednjem kolu.

Kada su u pitanju međusobni dueli, statistika pokazuje prilično izjednačen odnos. U poslednjih pet susreta Valjadolid je slavio dva puta, Burgos jednom, dok su dva meča završena bez pobednika.

Poslednji okršaj odigran je u oktobru 2025. godine, kada je Valjadolid kao gost slavio sa 1:0.

Predstojeći duel obećava zanimljiv okršaj, domaćin traži preko potrebne bodove za beg sa donjeg dela tabele, dok Burgos želi da nastavi pozitivan niz i ostane u trci za plej-of.

Mi se opredeljujemo za malo golova, Burgos igra takav fudbal, a kako je on kvalitetnija ekipa na ovom duelu verujemo da će biti taj koji će nametnuti ritam utakmice koji njemu odgovara.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: ukupno golova -2.5 (kvota 1.53)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
"BRAVO, BOSNO!" Novak Đoković presrećan