TEŽAK ZADATAK ZA DOMAĆINA: Valjadolid traži bodove spasa protiv probuđenog Burgosa

EKIPA Valjadolida će od 17.15 na stadionu "Hose Zorilja" ugostiti Burgos u jednom od potencijalno zanimljivijih mečeva 32. kola Segunde.

Domaćin u ovaj meč ulazi posle serije promenljivih rezultata koja nije donela željenu stabilnost. Valjadolid je u poslednjih pet utakmica upisao dve pobede, dva remija i jedan poraz, ali je gotovo svaki meč bio veoma otvoren i sa velikim brojem golova.

Serija je počela remijem protiv Hihona (2:2), da bi usledila minimalna pobeda nad Ueskom (1:0). Potom je viđena goleada u Malagi (3:3), a zatim i spektakularni trijumf nad Leganesom (3:2) na domaćem terenu.

U poslednjem kolu tim je poražen od Mirandesa sa 1:2.

U tih pet utakmica Valjadolid je postigao čak deset golova, ali je istovremeno primio devet, što jasno pokazuje da ekipa ima kvalitet u napadu, ali i značajne probleme u odbrani.

Sezonski prosek od 1,2 postignuta i 1,5 primljenih golova po utakmici potvrđuje tu neravnotežu.

Sa 36 bodova Valjadolid se trenutno nalazi na 18. mestu tabele i još uvek vodi tešku borbu da izbegne opasnu zonu.

Poslednji rezultati pokazuju da ekipa može da igra ravnopravno u ofanzivnim utakmicama, ali i da lako prima golove kada ritam meča postane brz.

S druge strane, Burgos dolazi u mnogo boljem raspoloženju. Gosti su u poslednjih pet kola doživeli samo jedan poraz, nakon čega su vezali odličnu seriju rezultata.

Posle poraza od Rasing Santandera (0:1) usledile su pobede nad Saragosom (1:0) i Mirandesom (2:0), zatim remi bez golova sa Eibarom, da bi u poslednjem meču ubedljivo savladali Kordobu sa 4:0.

Tokom tog perioda Burgos je postigao sedam golova, ali je primio samo jedan, što jasno govori o disciplinovanoj i čvrstoj odbrani.

Sa prosekom od samo 0,8 primljenih golova po utakmici, ova ekipa, sada već tradicionalno, ima jednu od stabilnijih defanziva u ligi.

Na tabeli Segunde Burgos zauzima 7. poziciju sa 50 bodova i još uvek ima realne ambicije u borbi za plej-of pozicije.

Posebno ohrabruje serija od četiri uzastopne utakmice bez primljenog gola, kao i ubedljiva pobeda u poslednjem kolu.

Kada su u pitanju međusobni dueli, statistika pokazuje prilično izjednačen odnos. U poslednjih pet susreta Valjadolid je slavio dva puta, Burgos jednom, dok su dva meča završena bez pobednika.

Poslednji okršaj odigran je u oktobru 2025. godine, kada je Valjadolid kao gost slavio sa 1:0.

Predstojeći duel obećava zanimljiv okršaj, domaćin traži preko potrebne bodove za beg sa donjeg dela tabele, dok Burgos želi da nastavi pozitivan niz i ostane u trci za plej-of.

Mi se opredeljujemo za malo golova, Burgos igra takav fudbal, a kako je on kvalitetnija ekipa na ovom duelu verujemo da će biti taj koji će nametnuti ritam utakmice koji njemu odgovara.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć