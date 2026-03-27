KOLIKO MOŽE PAUNOVIĆEVA SRBIJA? Duel sa evropskim šampionom otkriva pravi potencijal "orlova"

U večernjem terminu od 21.00 na stadionu "Keramika" reprezentacija Španije ugostiće selekciju Srbije u prijateljskom meču koji domaćinu služi kao važan deo priprema za Svetsko prvenstvo 2026. godine, dok će za "orlove" to biti veliki test i prilika da vide koliko mogu protiv najjačih selekcija na planeti.

"Crvena furija" je imala veoma ubedljiv kvalifikacioni ciklus, osvojivši 16 bodova iz šest utakmica i završivši na prvom mestu u grupi, ispred Turske.

Ekipa Luisa de la Fuentea važi za jednog od glavnih favorita na predstojećem Mundijalu, uz tradicionalne sile kao što su Engleska, Argentina, Francuska, Brazil i Portugal.

Španija je svetski šampion bila 2010. godine, ali u poslednja dva izdanja turnira nije uspela da ode dalje od osmine finala.

Doduše, u pitanju je akutelni evropski šampion koji je na impresivan način osvojio turnri u Nemačkoj, pobedivši sve najjače reprezentacije (Nemačka, Francuska, Engleska) na putu do trećeg trofeja vladara starog kontinenta.

Pre početka takmičenja ovog leta, Španci će odigrati dve prijateljske utakmice – protiv Srbije i Egipta.

Na Svetskom prvenstvu otvoriće turnir duelom protiv Zelenortskih Ostrva 15. juna, a u grupi ih očekuju još Saudijska Arabija i Urugvaj, tako da prolaz dalje ne bi smeo predstavljati problem.

Srbija, sa druge strane, nažalost nije uspela da se plasira na Mundijal. U kvalifikacionoj grupi završili su treći iza Engleske i Albanije, sa 13 osvojenih bodova iz osam utakmica.

Selekcija koju predvodi Veljko Paunović sada će fokus usmeriti na predstojeće izdanje Lige nacija, gde kampanju počinju krajem septembra protiv Grčke.

Do tada će odigrati nekoliko kontrolnih mečeva, nakon duela sa Španijom sledi i susret sa Meksikom.

Zanimljivo je da su se večerašnji rivali sastali dva puta tokom protekleg izdanja Lige nacija jer su zajedno bili u grupi 4 diviziji "A".

Španija je ubedljivo slavila sa 3:0 u oktobru 2024, dok je mesec dana ranije Srbija uspela da izvuče remi bez golova na "Marakani".

Što se tiče večerašnjeg susreta, očekuje se da De la Fuente pruži šansu većem broju igrača, ali bi na terenu ipak biti vrlo jak sastav. Vunderkind Lamin Jamal će verovatno predvoditi napad, verovatno uz podršku Ferana Toresa i Mikela Ojarzabala.

U sredini terena trebalo bi da zaigraju Rodri i Pedri, dok će na golu stajati Unaj Simon koji ima prednost u odnosu na Raju.

Paunović bi takođe mogao dosta rotirati, ovi mečevi mu služe da testira za predstojeću Ligu nacija i kvalifikacioni ciklus za Evropsko prvenstvo, tako da će biti zanimljivo videti za kakav tim će se opredeliti nekadašnji fudbalera Partizana.

Iako je u pitanju prijateljski meč, ovaj duel predstavlja dobru priliku da obe selekcije testiraju formu i postave temelje za izazove koji ih očekuju u nastavku godine, pogotovo Španija koja "puca" na to da poveže evropsku i svetsku krunu, nešto što je već učinila u 21. veku.