Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

О.М.

18. 10. 2026. u 10:56

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ZA danas svo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Три предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Foto Profimedia

Nedelja

12.30 Kasimpaša - Samsunspor X 3,40)

13.00 Slovačko - Zbrojovka Brno X (3,25)
13.00 Torpedo Kutaisi - Rustavi X (3,15) 

Ukupna kvota: 34,80

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