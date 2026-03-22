BIĆE GOLOVA: Lion traži prekid krize, ali u goste stiže zahuktali Monako
OD 15 časova fudableri Liona dočekaće Monako u jednom od najzanimljivijih mečeva 27. kola Lige 1. Oba tima se bore za mesta koja vode u Evropu i jasno je da ovaj susret ima veliki značaj, tako da možemo očekivati veliku borbu na "Grupama stadionu".
Domaćin je trenutno četvrti na tabeli, ali forma nije na njihovoj strani. Remi bez golova protiv Avra prošle nedelje bio je četvrti uzastopni meč u ligi bez pobede za ekipu Paola Fonseke.
Posle sjajnog starta 2026. godine i četiri uzastopna trijumfa, Lion je ušao u period oscilacija i u poslednja četiri kola primio čak sedam golova.
Zbog toga su sada dva boda iza Marseja u borbi za direktan plasman u Ligu šampiona, a pritisak se oseća i na domaćem terenu.
Lion nije slavio u poslednja tri meča na "Grupama stadionu" u svim takmičenjima, a dodatni udarac predstavlja i ispadanje iz Lige Evrope posle poraza od Selte sredinom nedelje.
Ipak, u domaćem prvenstvu su i dalje veoma stabilni kod kuće pošto ove godine još nisu izgubili ligaški meč pred svojim navijačima.
Sa druge strane, Monako dolazi u odličnoj formi. Tim iz Kneževine je vezao pet pobeda u Ligi 1 i ponovo se uključio u borbu za evropske pozicije.
Još početkom februara Monako je bio tek deseti na tabeli, ali je fantastična serija rezultata potpuno promenila situaciju.
Sada su šesti i pobeda u Lionu mogla bi da ih podigne čak do pete pozicije.
Posebno impresivna je forma na gostovanjima, Monako je neporažen u poslednja četiri meča van svog terena, uključujući pobede protiv dva najbolja tima u ligi.
Dodatno samopouzdanje daje im i sećanje na prošlu sezonu, kada su u ovom istom duelu slavili sa 2:0.
Što se tiče izostanaka, Lion ima problema sa povredama, Numah je završio sezonu zbog povrede ligamenata, dok su Morejra, Šulc i Fofana pod znakom pitanja.
Ni gosti nisu bez problema, jer su van stroja Pogba, Minamino i Salisu, dok je nekoliko igrača pod upitnikom zbog raznih povreda.
Ipak, u napadu blista Folarin Balogun, koji je postigao gol na četiri uzastopna meča i predstavlja glavnu opasnost po odbranu Liona.
Sve ukazuje na otvoren i dinamičan meč, jer oba tima imaju veliki motiv u borbi za evropske pozicije.
