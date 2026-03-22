SPEKTAKL U MADRIDU: Real želi da ostane u trci za titulu, Atletiko da mu uništi šampionske snove

JEDAN od najvećih derbija svetskog fudbala igra se večeras od 21.00 na "Santijago Bernabeu" gde će Real Madrid dočekati Atletiko u meču koji može imati ogroman uticaj na rasplet šampionske trke u La Ligi.

"Kraljevski klub" trenutno zauzima drugo mesto na tabeli, četiri boda iza vodeće Barselone i više nema prostora za nove kikseve. Porazi od Osasune, odnosno Hetafea ranije su zakomplikovali situaciju, pa je pobeda u derbiju praktično imperativ.

I pored toga, ekipa Alvara Arbeloe ipak ulazi u ovaj meč sa dobrim samopouzdanjem. Real je vezao četiri pobede u svim takmičenjima, a poslednja je stigla u Ligi šampiona, gde su eliminisali Mančester Siti u osmini finala.

Pobeda od 2:1 u revanšu donela je ukupnih 5:1 i plasman u četvrtfinale, gde ih čeka duel protiv Bajerna.

Takođe, na domaćem terenu Real je posebno ubedljiv, slavili su u 12 od 14 mečeva u La Ligi na "Bernabeuu".

Ipak, derbi sa Atletikom tradicionalno donosi mnogo problema. Real nije pobedio gradskog rivala u prvenstvu na svom stadionu još od 2021. godine, a nakon toga su odigrali tri uzastopna prvenstvena remija na čuvenom stadionu.

Atletiko je ove sezone već naneo težak poraz Realu, kada je slavio sa 5:2 u prvom međusobnom duelu, što će dodatno motivisati domaćina.

Tim Dijega Simeonea trenutno je treći na tabeli i praktično van trke za titulu, ali sigurno drži poziciju koja vodi u Ligu šampiona.

"Jorgandžije" takođe imaju evropske ambicije. plasirale su se u četvrtfinale Lige šampiona i uskoro ih čeka veliki duel sa Barselonom.

Kada je reč o izostancima, Real ima dosta problema sa povredama. Militao, Sebaljos, Rodrigo i Kurtoa su sigurno van tima, dok su Mendi, Alaba i Asensio blizu povratka.

Dobra vest za domaće je povratak Kilijana Mbapea, koji bi uz Vinisijusa trebao da predvodi napad.

Atletiko ima manje kadrovskih problema, ali je nastup golmana Jana Oblaka pod znakom pitanja, pa bi ponovo mogao da brani Huan Muso.

U napadu bi šansu mogao da dobije Aleksander Sorlot, dok će glavna pretnja po gol Reala biti Hulijan Alvarez, koji je ove sezone već postigao 17 pogodaka.

Sve ukazuje na još jedan žestok i neizvesan madridski derbi, u kojem bi svaki detalj mogao da napravi razliku.

