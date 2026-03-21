"RASPRŠENI" ŠAMPIONSKI SNOVI: Milan izgubio korak u borbi za titulu, pitanje je kako će izgledati u završnici sezone

NAKON što su im šanse za Skudeto praktično nestale, fudbaleri Milana sada se okreću borbi za sigurno drugo mesto i dočekuju Torino u 30. kolu Serije A.

Poraz od Lacija prošlog vikenda ozbiljno je uzdrmao ambicije Milana u šampionskoj trci, pa će tim Masimilijana Alegrija u subotu protiv Torina pokušati da se vrati na pobednički kolosek i učvrsti poziciju na vrhu tabele.

Rosoneri su na "Olimpiku" izgubili sa 1:0, iako se činilo da je trijumf u gradskom derbiju ponovo otvorio borbu za Skudeto. Umesto toga, usledio je korak unazad i prvi gostujući poraz u sezoni.

Tako je serija od 24 utakmice bez poraza u prvenstvu prekinuta, a Milan je u poslednja četiri meča upisao čak dva neuspeha. To je omogućilo Napoliju da im se približi u borbi za drugo mesto, dok je Inter na vrhu praktično nedostižan.

Ipak, istorija međusobnih duela je snažno na strani uzdrmanog domaćina. Milan nije izgubio od Torina na "San Siru" u ligi još od 1985. godine, a gosti su u međuvremenu 29 puta bezuspešno pokušali da prekinu tu seriju.

Ni trenutna forma Torinu ne uliva previše optimizma. Iako su prošle nedelje ubedljivo savladali Parmu sa 4:1, "granata" i dalje ima jednu od najslabijih odbrana u ligi i veoma loš učinak na gostovanjima, samo jedan bod iz poslednjih pet utakmica van svog terena.

Dolazak privremenog trenera Roberta D’Averse ipak je doneo određeno poboljšanje. Torino je u poslednja tri meča osvojio šest bodova i udaljio se od zone ispadanja, ali mečevi protiv ekipa iz vrha tabele ostaju veliki izazov.

Milan će ponovo biti bez Rubena Loftus Čika i Matea Gabije, dok Santijago Himenez još uvek nije u punoj takmičarskoj formi nakon duge pauze.

Sa druge strane, vraća se Adrijen Rabio, koji bi odmah trebalo da zauzme mesto u veznom redu uz veterana Luku Modrića.

Hrvatski vezista, iako je ušao u petu deceniju, i dalje je ključni igrač Milana i ove sezone je jedan od igrača sa najviše odigranih minuta u dresu "rosonera".

U napadu Alegri ima slatke muke, jer za dve pozicije konkurišu Rafael Leao, Kristijan Pulišić, Niklas Fulkrug i Kristofer Nkunku.

Upravo su Leao i Pulišić bili u centru pažnje prošle nedelje zbog neslaganja na terenu, pa će ova utakmica biti prilika da odgovore na pravi način ukoliko dobiju šansu.

Torino će se osloniti na iskusnog Duvana Zapatu, koji tradicionalno dobro igra protiv Milana i već je postigao osam golova u karijeri protiv sedmostrukog prvaka Evrope.

Sve u svemu, domaćin je favorit, ali pod pritiskom mora da pokaže reakciju posle bolnog poraza u Rimu, što verujemo da će i učiniti.

