DOMAĆI ZADATAK NA TEMU "TRENERSKI POSAO": Kerik radi sjajne stvari na klupi Junjateda koji je sve bliži plasmanu u Ligi šampiona!

OD dolaska nekadašnjeg "vojnika" Ser Aleksa Fergusona Junajted igra odlično, popeo se na treće mesto, a večeras ga očekuje još jedan veoma težak zadatak jer gostuje na "Vitalitiju" gde će ga dočekati razigrani Bornmut (21.00).

FOTO: Tanjug/AP

Domaćin se nalazi odličnoj formi i nanizao je čak 10 mečeva bez poraza. Ipak, problem za tim Andonija Iraole predstavlja veliki broj remija, čak šest u tom nizu, što ih drži na 10. mestu tabele.

"Trešnjice" su imale turbulentnu sezonu, od sjajnog starta, preko krize tokom zime, do trenutnog uspona. Sada imaju realnu šansu da se uključe u borbu za Evropu, jer bi osmo mesto moglo da vodi u kontinentalna takmičenja.

Pobeda protiv Junajteda bi ih bar privremeno podigla na tu poziciju, ali će morati da prekinu niz od četiri uzastopna remija.

Zanimljivo je da Bornmut u poslednje vreme dobro prolazi protiv "crvenih đavola" – u poslednjih pet međusobnih duela imaju dve pobede i tri remija, uključujući spektakularnih 4:4 odigranih na "Old trafordu" ranije ove sezone.

Ipak, Mančester junajted dolazi u potpuno drugačijem raspoloženju nego tada. Od kada je Majkla Kerika preuzeo kormilo, ekipa je drastično podigla formu i trenutno je jedna od najboljih u ligi.

Goti su osvojili 22 boda iz devet utakmica pod Kerikom, uz sedam pobeda, jedan remi i samo jedan poraz.

Nekadaši fudbaler Mančestera zadao je domaći zadatak ostatku lige na temu "trenerski posao", a posebno impresivne bile su pobede protiv Mančester sitija, Arsenala i Aston Vile.

Ta serija donela im je treće mesto na tabeli sa 54 boda, uz solidnu prednost u borbi za plasman u Ligu šampiona.

Ipak, gostovanja su im i dalje slabija strana – osvojili su znatno manje bodova na strani nego kod kuće, a jedini poraz pod Kerikom doživeli su upravo u gostima, protiv Njukasla.

Što se tiče izostanaka, Bornmut će biti oslabljen neigranjem Klajverta, Kuka, Adamsa i Solera, dok bi Dejvid Bruks mogao da se vrati u startnu postavu i donese kreativnost u napadu.

Sa druge strane, Junajted i dalje ne može da računa na Martineza, De Ligta i Dorgua, ali ima dovoljno kvaliteta da nadoknadi te izostanke.

Kapiten Bruno Fernandeš nastavlja da blista, sa 16 asistencija ove sezone blizu je rekorda Premijer lige, i biće glavni kreator igre gostiju.

Uz njega, napadačka linija sa Kunjom, Mbeumom i Amadom deluje veoma opasno, dok će Šeško čekati svoju šansu sa klupe.

Sve je spremno za veoma zanimljiv duel – Bornmut želi da nastavi niz bez poraza, a Junajted da napravi još jedan korak ka Ligi šampiona.

