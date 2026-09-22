Tip fudbal

NOĆNI SINGL, MANJE STRESA: Uplatite, legnete da spavate i ujutro se probudite bogatiji!

Olja Mrkić

22. 09. 2026. u 19:24 >> 19:24

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REDAKCIJA Tipa spremila vam je singl koji se igra u noći između utorka i srede

НОЋНИ СИНГЛ, МАЊЕ СТРЕСА: Уплатите, легнете да спавате и ујутро се пробудите богатији!

Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia

Noćni singl utorak/sreda

1.00 Independijente Medeljin - Jaguares Kordoba 1&NG 

Independijente Medeljin je pobedio u tri od poslednje četiri utakmice kod kuće.
Iako je samo jednom sačuvao mrežu ima dobru priliku za novi trijumf protiv Jaguares de Kordobe, koji je veoma slab u napadu.
Gosti nisu pobedili na strani još od novembra 2025. godine, a izgubili su tri od poslednja četiri gostovanja, pri čemu su u svakom od tih poraza ostali bez postignutog gola.

Kvota: 2,05

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