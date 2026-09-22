NOĆNI SINGL, MANJE STRESA: Uplatite, legnete da spavate i ujutro se probudite bogatiji!

Noćni singl utorak/sreda

1.00 Independijente Medeljin - Jaguares Kordoba 1&NG



Independijente Medeljin je pobedio u tri od poslednje četiri utakmice kod kuće.Iako je samo jednom sačuvao mrežu ima dobru priliku za novi trijumf protiv Jaguares de Kordobe, koji je veoma slab u napadu.Gosti nisu pobedili na strani još od novembra 2025. godine, a izgubili su tri od poslednja četiri gostovanja, pri čemu su u svakom od tih poraza ostali bez postignutog gola.

Kvota: 2,05