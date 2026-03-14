Tip fudbal

BAJERN "MELJE" SVE PRED SOBOM: Četa Vensana Kompanija na neugodnom gostovanju juri osmu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima!

В.М.

14. 03. 2026. u 07:40

LEVERKUZEN od 15.30 na "Baj areni" dočekuje Bajern u apsolutnom derbiju 26. kola Bundeslige. Domaćin mora do iznenađenja ako želi da ostane u trci za Ligu šampiona, dok bi nova pobeda dodatno učvrstila Bavarce na vrhu tabele i zacementirala im put ka drugoj uzastopnoj tituli.

БАЈЕРН МЕЉЕ СВЕ ПРЕД СОБОМ: Чета Венсана Компанија на неугодном гостовању јури осму узастопну победу у свим такмичењима!

Foto: Profimedia

Fudbaleri Bajera iz Leverkuzena nalaze se pod velikim pritiskom pred subotnji duel sa Bajernom, pošto bi novi kiks mogao ozbiljno da im ugrozi šanse da se plasiraju u Ligu šampiona naredne sezone. "Farmaceuti" trenutno zauzimaju šesto mesto na tabeli sa 44 boda i rizikuju da dodatno zaostanu za četvrtoplasiranim Štutgartom.

Forma domaćina u poslednje vreme nije na zavidnom nivou. U poslednja četiri kola Bundeslige osvojili su samo pet bodova, a remi 3:3 protiv Frajburga početkom marta pokazao je i određene probleme u odbrani, jer su primili isto toliko golova koliko i u prethodnih pet ligaških mečeva zajedno.

Ipak, Leverkuzen je u sredu ostavio dobar utisak u Ligi šampiona, gde je sredinom nedelje protiv Arsenala odigrao 1:1 u prvom meču osmine finala.

Nemački tim je u više navrata pronalazio prostor iza odbrane "tobdžija" i može da žali što nije stigao do prednosti pred revanš.

Sa druge strane, Bajern u ovaj duel ulazi u odličnom raspoloženju. Minhenski gigant je u prvom meču osmine finala Lige šampiona ubedljivo savladao Atalantu u gostima rezultatom 6:1, produživši seriju pobeda na sedam utakmica u svim takmičenjima.

Tim Vinsenta Kompanija igra izuzetno efikasno, na poslednjih pet mečeva postigao je čak 19 golova. U Bundesligi su posebno ubedljivi, jer su na 20 od 25 utakmica postigli najmanje tri pogotka.

Bajern je dominirao i u poslednjim međusobnim duelima sa Leverkuzenom. Bavarci su slavili u tri uzastopna susreta, uključujući i ubedljivu pobedu od 3:0 u novembru prošle godine.

Sve ukazuje na još jedan veoma uzbudljiv duel, ali forma i kvalitet su trenutno na strani Bajerna, koji deluje kao tim sposoban da nastavi pobedničku seriju i na teškom gostovanju u Leverkuzenu.

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Panorama

0 0

14. 03. 2026. u 08:09

Fudbal

0 6

11. 03. 2026. u 19:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
„I JEDAN JE MNOGO“: Udruženje priređivača igara na sreću SPIS pokrenulo program edukacije mladih