BAJERN "MELJE" SVE PRED SOBOM: Četa Vensana Kompanija na neugodnom gostovanju juri osmu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima!

LEVERKUZEN od 15.30 na "Baj areni" dočekuje Bajern u apsolutnom derbiju 26. kola Bundeslige. Domaćin mora do iznenađenja ako želi da ostane u trci za Ligu šampiona, dok bi nova pobeda dodatno učvrstila Bavarce na vrhu tabele i zacementirala im put ka drugoj uzastopnoj tituli.

Fudbaleri Bajera iz Leverkuzena nalaze se pod velikim pritiskom pred subotnji duel sa Bajernom, pošto bi novi kiks mogao ozbiljno da im ugrozi šanse da se plasiraju u Ligu šampiona naredne sezone. "Farmaceuti" trenutno zauzimaju šesto mesto na tabeli sa 44 boda i rizikuju da dodatno zaostanu za četvrtoplasiranim Štutgartom.

Forma domaćina u poslednje vreme nije na zavidnom nivou. U poslednja četiri kola Bundeslige osvojili su samo pet bodova, a remi 3:3 protiv Frajburga početkom marta pokazao je i određene probleme u odbrani, jer su primili isto toliko golova koliko i u prethodnih pet ligaških mečeva zajedno.

Ipak, Leverkuzen je u sredu ostavio dobar utisak u Ligi šampiona, gde je sredinom nedelje protiv Arsenala odigrao 1:1 u prvom meču osmine finala.

Nemački tim je u više navrata pronalazio prostor iza odbrane "tobdžija" i može da žali što nije stigao do prednosti pred revanš.

Sa druge strane, Bajern u ovaj duel ulazi u odličnom raspoloženju. Minhenski gigant je u prvom meču osmine finala Lige šampiona ubedljivo savladao Atalantu u gostima rezultatom 6:1, produživši seriju pobeda na sedam utakmica u svim takmičenjima.

Tim Vinsenta Kompanija igra izuzetno efikasno, na poslednjih pet mečeva postigao je čak 19 golova. U Bundesligi su posebno ubedljivi, jer su na 20 od 25 utakmica postigli najmanje tri pogotka.

Bajern je dominirao i u poslednjim međusobnim duelima sa Leverkuzenom. Bavarci su slavili u tri uzastopna susreta, uključujući i ubedljivu pobedu od 3:0 u novembru prošle godine.

Sve ukazuje na još jedan veoma uzbudljiv duel, ali forma i kvalitet su trenutno na strani Bajerna, koji deluje kao tim sposoban da nastavi pobedničku seriju i na teškom gostovanju u Leverkuzenu.

