BORBA ZA SKUDETO SE ZAHUKTAVA: Inter ne sme sebi dozvoliti novi "kiks", ali Boginja provincije se neće predati bez velike borbe
POSLE teških poraza u poslednjim mečevima, Inter i Atalanta pokušaće da se vrate na pobednički kolosek u velikom lombardiskom derbiju Serije A koji će od 15 časova biti odigran danas na "Đuzepe Meaci".
Inter će u subotu na "Đuzepe Meaci" dočekati Atalantu u meču koji bi mogao da ima veliki značaj u nastavku borbe za vrh tabele Serije A. Nerazuri žele brz oporavak posle bolnog poraza u gradskom derbiju protiv Milana, dok gosti iz Bergama stižu posle prave katastrofe u Ligi šampiona.
Iako su tokom većeg dela sezone delovali sigurno na putu ka Skudetu, Inter je porazom u "Derbi Dela Madonini" dozvolio Milanu da bar malo zakomplikuju šampionsku trku i sada mu beži "samo" sedam bodova.
Ekipa Kristijana Kivua je doživela tri poraza u poslednjih šest utakmica u svim takmičenjima, što je isti broj neuspeha kao u prethodnih dvadeset mečeva.
Ipak, tradicija protiv Atalante uliva optimizam navijačima domaćih. Inter nije izgubio od "Boginje provincije" još od 2018. godine, a u poslednjih sedam međusobnih duela u ligi zabeležio je isto toliko pobeda.
Na "Meaci" gosti iz Bergama takođe nemaju lepe uspomene, jer su poslednji trijumf na njoj u Seriji A ovde ostvarili pre gotovo 12 godina.
Atalanta u Milano stiže nakon teškog poraza od Bajerna (6:1) u Ligi šampiona, rezultata koji je praktično ugasio njihove snove o četvrtfinalu.
Ni forma u domaćem šampionatu nije idealna, osvojila je samo bod u poslednja dva kola, a nedavno je odigrala i 2:2 protiv Lacija u Kupu Italije.
Ipak, tim Rafaelea Paladina je od njegovog dolaska u novembru među najboljima u ligi po broju osvojenih bodova i primljenih golova, pa će pokušati da se brzo oporavi i ostane u trci za evropska mesta.
Što se tiče izostanaka, Inter će ponovo biti bez kapitena Lautara Martineza, čije odsustvo se jasno oseća u igri Nerazura. Kada "El Toro" igra, Inter pobeđuje u čak 77% slučajeva, dok bez njega beleži znatno slabiji učinak i postiže daleko manje golova.
Zato će Kivu morati da se osloni na kombinaciju Tirama, Pija Espozita i Bonija u napadu, dok se kod Atalante očekuje borba između Krstovića i Skamače za mesto u špicu.
S obzirom na tradiciju, ali i kvalitet domaćina, Inter će u ovaj lombardiski derbi ući kao favorit, ali ranjena Atalanta sigurno ne dolazi u Milano sa belom zastavom.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1.54)
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
14. 03. 2026. u 07:00
NEVEROVATNO! Evo kako se engleska kladionica spasila da ne "pukne" (VIDEO)
13. 03. 2026. u 14:30
POENI IGRAČA: Tipovi za košarkaše iz NBA lige
13. 03. 2026. u 13:30
SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda
13. 03. 2026. u 11:01
KARLOS ALKARAZ RAZBIO NOVAKA! Đoković ne može da dođe sebi! "Ja sam u fazonu - ŠTA SE OVDE DEŠAVA?!"
Najnovije vesti iz tenisa tiču se ATP turnira u Indijan Velsu, na koji je sa velikim ambicijama stigao i Novak Đoković.
11. 03. 2026. u 20:06
PLANETA U NEVERICI: Iranske fudbalerke koje su odbile da pevaju himnu - doživele ŠOKANTNU stvar
Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... Ali, malo ko je očekivao ono što su uradile iranske fudbalerke, pa je to čak dovelo i do toga da reaguje predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, a onda i do jednog šok-obrta.
11. 03. 2026. u 19:25
SVET JE ZAPANjEN! Niko ne može da veruje šta je Rus uradio u Srbiji! (VIDEO)
U najnovije vesti vezane za Rusiju - "uplela" se i Srbija.
11. 03. 2026. u 17:01 >> 17:43
