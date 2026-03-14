BORBA ZA SKUDETO SE ZAHUKTAVA: Inter ne sme sebi dozvoliti novi "kiks", ali Boginja provincije se neće predati bez velike borbe

POSLE teških poraza u poslednjim mečevima, Inter i Atalanta pokušaće da se vrate na pobednički kolosek u velikom lombardiskom derbiju Serije A koji će od 15 časova biti odigran danas na "Đuzepe Meaci".

Inter će u subotu na "Đuzepe Meaci" dočekati Atalantu u meču koji bi mogao da ima veliki značaj u nastavku borbe za vrh tabele Serije A. Nerazuri žele brz oporavak posle bolnog poraza u gradskom derbiju protiv Milana, dok gosti iz Bergama stižu posle prave katastrofe u Ligi šampiona.

Iako su tokom većeg dela sezone delovali sigurno na putu ka Skudetu, Inter je porazom u "Derbi Dela Madonini" dozvolio Milanu da bar malo zakomplikuju šampionsku trku i sada mu beži "samo" sedam bodova.

Ekipa Kristijana Kivua je doživela tri poraza u poslednjih šest utakmica u svim takmičenjima, što je isti broj neuspeha kao u prethodnih dvadeset mečeva.

Ipak, tradicija protiv Atalante uliva optimizam navijačima domaćih. Inter nije izgubio od "Boginje provincije" još od 2018. godine, a u poslednjih sedam međusobnih duela u ligi zabeležio je isto toliko pobeda.

Na "Meaci" gosti iz Bergama takođe nemaju lepe uspomene, jer su poslednji trijumf na njoj u Seriji A ovde ostvarili pre gotovo 12 godina.

Atalanta u Milano stiže nakon teškog poraza od Bajerna (6:1) u Ligi šampiona, rezultata koji je praktično ugasio njihove snove o četvrtfinalu.

Ni forma u domaćem šampionatu nije idealna, osvojila je samo bod u poslednja dva kola, a nedavno je odigrala i 2:2 protiv Lacija u Kupu Italije.

Ipak, tim Rafaelea Paladina je od njegovog dolaska u novembru među najboljima u ligi po broju osvojenih bodova i primljenih golova, pa će pokušati da se brzo oporavi i ostane u trci za evropska mesta.

Što se tiče izostanaka, Inter će ponovo biti bez kapitena Lautara Martineza, čije odsustvo se jasno oseća u igri Nerazura. Kada "El Toro" igra, Inter pobeđuje u čak 77% slučajeva, dok bez njega beleži znatno slabiji učinak i postiže daleko manje golova.

Zato će Kivu morati da se osloni na kombinaciju Tirama, Pija Espozita i Bonija u napadu, dok se kod Atalante očekuje borba između Krstovića i Skamače za mesto u špicu.

S obzirom na tradiciju, ali i kvalitet domaćina, Inter će u ovaj lombardiski derbi ući kao favorit, ali ranjena Atalanta sigurno ne dolazi u Milano sa belom zastavom.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1.54)

