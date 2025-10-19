Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

19. 10. 2025. u 11:00

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Три предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Foto: Profimedia

Nedelja

15.00 Totenhem - Aston vila X (3,75)

18.00 Atalanta - Lacio X (4,00)
18.30 Levante - Rajo Valjekano X (3,45)

Ukupna kvota: 51,75

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju