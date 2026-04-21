Šampioni sveta u neviđenoj krizi: Rosenior protiv "svojih" vraća "plavce" na pobedničku stazu ili dobija šut-kartu

PETO kolo Lige 1 donosi nam "Le klasik" duel Peri sen Žermana i Olimpika iz Marselja, koji po svemu viđenom s početka sezone, ali i iz prošle ne obrećava da će opravdati epitet derbija.

RAZDVOJENI samo jednim bodom na "zagužvanoj" tabeli Premijer lige, posrnuli Čelsi i osokoljeni Brajton sastaju se na stadionu Falmer u utorak uveče.

Šanse „plavaca“ za Ligu šampiona dodatno su se smanjile u subotu posle poraza od Mančester junajteda od 1:0, dok su „galebovi“ pojačali svoje evropske šanse remijem od 2:2 protiv Totenhem koji su izborili golom u petom minutu nadoknade.

Igračka karijera Lijama Rozeniora završila se u Brajtonu 2018. godine, a nade 41-godišnjaka da će predvoditi Čelsi u najveće evropsko takmičenje sledeće sezone bi mogle biti ugašene u slučaju još jednog nezadovoljavajućeg rezultata na Južnoj obali Engleske.

Čelsi ima neželjenu "čast" da bude jedini tim koji je izgubio svaku od poslednje četiri utakmice Premijer lige, nakon što je Mateus Kunja osudio „plavce“ na još jedan poraz u subotu uveče.

Odsustvo Žoaoa Pedra nije učinilo Čelsiju uslugu, ali Majkl Karik, iako bez kompletne odbrane - Harija Magvajera, Lenija Jora, Lisandra Martineza i Matijasa de Lihta, učinio je nesposobnost „plavaca“ da postignu gol još očiglnijom i reklo bi se - alarmantnijim.

Čelsi ne samo da je izgubio šest od poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima, već su gosti u svih pet poslednjih poraza imali nulu u rubrici "postignuti golovi". Izuzetak je samo poraz 2:5 od Pari Sen Žermana i pobeda protiv niželigaša Port Vejla od 7:0.

Ta dva rezultata naravno niti čude niti su bilo koga prevarila da je Čelsi sposoban da ozbiljnije ugrozi protivničke golmane. Prosto, Port vejl je davljenik u četvrtom razredu engleskog fudbala, a šampion Evrope neguje takav stil igre da tu i tamo mora i da primi neki gol.

Čelsi ne može da se popne više od šestog mesta na tabeli Premijer lige bez obzira na to šta se desi u utorak uveče, a njihov užasan niz je omogućio Brentfordu, Bornmutu, Fulamu, Brajtonu i Evertonu da se približe šampionima Svetskog klupskog prvenstva.



Uostalom, da su pobedili Totenhema "galebovi" bi već danas bili šesti, a Čelsi treba i to napomenuti, ima samo šest bodova više od 14. Njukasla koji je i sam u krizi i nanizao je tri poraza.

Brajton je dva puta zaostajao za Totenhemom svog bivšeg menadžera Roberta De Zerbija - koji ih je pre tri godine vodio do prvog plasmana u evro-kupove - u subotu uveče, ali su dva puta odgovorili snažnim udarcima Kaorua Mitome i Džordžinija Rutera, gurajući Sparse bliže Čempionšipu, dok su istovremeno pojačali svoje nade za plasman među prvih sedam.

Samo jedan bod deli Brajton od Čelsija, Brentforda i Bornmuta u haotičnoj trci za Evropu, iako je subotnji remi prekinuo niz od tri pobede za ekipu Fabijana Hurcelera, koja je uprkos gubitku dva boda, uz Mančester siti ekipa sa najboljom formom trenutno u ligi.

Međutim, Brajton je pobedio u samo tri od poslednjih 10 domaćih utakmica Premijer lige, ali treba reći da je njihov poslednji meč na Falmeru bio pre tačno mesev dana, kada su pobedili ranjene šampione Liverpul rezultatom 2:1.

Galebovi, inspirisani Danijem Velbekom, nezaboravno su pobedili Čelsi rezultatom 3:1 na Stamford bridžu i u septembru, čime su produžili svoj niz pobeda nad „plavcima“ na tri utakmice u svim takmičenjima nakon dve uzastopne pobede u FA kupu i Premijer ligi - sa razlikom od samo šest dana u februaru 2025. godine.

Forma obeju ekipa, a naročito Čelsijeva ranjivost u odbrani i jalovost u napadu nagoveštavaju nam da će Roseniorov povratak u Brajton verovatno biti mizeran.

NAŠ TIP: 1 (2,57)