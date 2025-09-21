TIKET ZA LJUBITELJE ATLETIKE - PONAVLJA LI SE RIO 2016? Tada je američka štafeta dobila drugu šansu i iskoristila je
BOCVANA je veliki favorit za osvajanje zlatne medalje u muškoj 4x400 štafeti, ali nas opreznije kladioce istorija je nečemu naučila.
Ima Bocvana svetskog šampiona i bronzanog sa tekućeg SP, kao i još jednog finalistu u ovoj disciplini. Ima i još trojicu odličnih trkača, uostalom oni su i rekorderi Afrike sa drugim najbržim vremenom svih vremena, samo 24 stotinke iza američke štafete iz Štutgarta 1993 (Endru Volmon, Kvinsi Vots, Hari "Bač" Rejnolds i Majkl Džonson).
Ali, Svetska atletska asocijacija čini sve kako bi sprečila Afrikance da dođu do zlat koje su izgleda namenili Amerikancima. Kako drugačije objasniti skandal koji su izazvlai čelnici svetske atletike kada su dozvolili Amerikancima da nastupe u finalu, iako su završili kao šesti u svojoj grupi!
Očigledno je da se ništa ne prepušta slučaju, jer Amerikance još boli niz od četiri zbog dopinga oduzete zlatne medalje (od 1997-2003) u disciplini koju tako nadmeno nazivaju "svojom".
Da se Amerikancima "pakuje" zlato jasno je kada se zaviti malo u istoriju, tačnije u 2016. godinu i takmičenje u ženskoj 4x100 štafeti na OI u Riju, kada se desilo skoro isto s tim što su Amerikanke tada trčale same u baražu, dok su Amerikanci imali "teži" zadatak jer su se trkali sa Kenijom, dok je Kina koja je isto završila ispred njih ostala bez druge šanse?
U inat svetskim moćnicima rešili smo da ipak za ovaj događaj odigramo na Bocvani, uz nadu da će oboriti i svetski rekord koji im je pre godinu dana izmakao za 24 sekunde.
Uzdamo se i u gene Mikule Alekne, čiji otac Virgilijus je bivši dvostruki svetski i olimpijski šampion u bacanju diska. Mikula je već oborio njegov olimpijski rekord, ali za ada ima "samo" po jedno olimpijsko i svetsko srebro. Najveći rival biće mu, inače, rođeni brat, Martin.
Polažemo nade i u našu Angelinu Topić. Medalja je možda preveliki zalogaj, mada nije nemoguće da Angelina iznenadi, ali zato verujemo da može da u duelu nadmaši Australijanku Elinor Paterson, koja je ove sezone skakala samo centimetar više od naše princeze.
SP U ATLETICI
4x400 (M) Bocvana osvaja zlato (1,20)
Disk (M) Mikolas Alekna osvaja zlato (1,65)
skok uvis (Ž) Paterson - Topić 2 (2,50)
Ukupna kvota: 4,95
