OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
ZA danas vam predlažemo dve utakmice na kojima su veliki izgledi da će obe ekipe tresti protivničke mreže, uprkos iznad prosečnim kvotama za ovu igru.
Utorak
18.00 AB - B93 GG (1,53)
20.45 Jork - Tamvort GG (1,72)
20.45 Mađarska - Portugal GG (1,78)
Ukupna kvota: 4,68
