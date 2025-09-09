NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Utorak
18.00 Jermenija - R. Irska 2 (1,90)
18.00 Kipar U21 - Finska U21 2 (1,73)
18.30 Luksemburg U21 - Farska Ostrva U21 1 (1,80)
Ukupna kvota: 5,92
