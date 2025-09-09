Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

09. 09. 2025. u 08:51

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

FOTO: Tanjug/AP

Utorak

18.00 Jermenija - R. Irska 2 (1,90)

18.00 Kipar U21 - Finska U21 2 (1,73)
18.30 Luksemburg U21 - Farska Ostrva U21 1 (1,80)

Ukupna kvota: 5,92

