Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

07. 09. 2025. u 09:57

PRONAŠLI smo tri utakmice gde je iks najrealniji ishod:

FOTO: Profimedia

Nedelja

14.00 Seuta - Hueska X (2,92)

15.00 Novara - Trento X (3,40)
16.00 Atletiko Ćero - Ćero Largo X (2,65)
16.00 Varta P- - Zaglebje S. X (3,20)

Ukupna kvota: 84,18

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

OVA I ALBANIJA U GOSTIMA... Hari Kejn pred meč Srbija - Engleska

