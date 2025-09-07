Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

07. 09. 2025. u 08:38

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja

15.00 Gruzija - Bugarska1 (1,38)

20.30 Livorno - Montesjelo 1 (1,76)
20.45 Luksemburg - Slovačka 2 (1,78)

Ukupna kvota: 4,32

