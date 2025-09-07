Tip fudbal

JUČE JE I "GG" TIKET PROŠAO: Evo današnjih predloga za igru "oba tima daju gol"

В.М.

07. 09. 2025. u 08:15 >> 08:39

REDAKCIJA Tipa u subotu vam je predložila tri utakmice koji je prošao, a ko ga je prepisao naplatio je šest puta veći iznos od uloženog.

ЈУЧЕ ЈЕ И ГГ ТИКЕТ ПРОШАО: Ево данашњих предлога за игру оба тима дају гол

Foto: Profimedia

Taj tiket možete da proverite na linku OVDE, a za danas smo vam spremili dva para iz španske Segunde:

Nedelja

18.00 Almerija - Rasing GG (1,65)

18.00 Leonesa - Leganes GG (1,95)
 

Ukupna kvota: 3,04

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila orlove sa Evropskog prvenstva!
Košarka

19 24

SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!

Košarkaška reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva, a plasman među osam najboljih ekipa Evrobasketa 2025 onemogućio je poraz od Finske. Konačan rezultat, 86:92, epilog je burnih dešavanja, na momente i skandaloznih. Ipak, nema se šta zameriti samim pobednicima - oni su muški, borbenijom i, pre svega, koncentrisanijom igrom, uz neverovatan broj ofanivnih skokova protiv više ekipe - izbacili glavnog favorita za zlato. Istina, problemi s kojima su se naši suočili (povrede kapitena Bogdanovića, pa Tristana Vukčevića, koji nije igrao ovoga puta, a usred meča i peh Dobrića, te nastup rovitog Avramovića) nisu bili mali, ali malo ko je očekivao da će ekipa iz zemlje košarke - ispasti sa Evrobasketa već u osmini finala, i to od suparnika koji se nikako ne svrstava u košarkaške supersile. To se i dogodilo.

06. 09. 2025. u 22:50 >> 22:50

