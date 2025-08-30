PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili tri predloga koji daju lepu ukupnu kvotu.
Subota
17.00 Alaves - Atletiko Madrid |1-3&||1-3 (2,20)
19.30 Partizan - Radnik D 2-4 (1,57)
Ukupna kvota: 7,08
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
