Da li su "orlovi" spremni za Evropu? "Čekićarima" domaći teren nije prednost

DOK Vest hem hvata poslednji voz za opstanak, Kristal palas se priprema za istorijsko polufinale Lige konferencije.

Kristal Palas se plasirao u poslednja četiri Lige konferencije u četvrtak uveče i ima šansu za evropski trofej. Osvajanje tog takmičenja je verovatno i njihova najbolja šansa za povratak u Evropu sledeće sezone, pa kako će Oliver Glasner pristupiti takmičenju u Premijer ligi?

"Orlovi" su samo pet bodova iza prvih osam, ali su im potrebni povoljni rezultati drugih parova kako bi se popeli na ta mesta koja vode u Evropu. S druge strane, sa 12 bodova prednosti u odnosu na poslednja tri, Palas nema mnogo razloga za brigu u tom smislu, tako da je lako predvideti da će liga pasti u drugi plan u narednim nedeljama.

Igrači Palasa bili su u slavljeničkom raspoloženju u Firenci nakon ukupne pobede sredinom nedelje, dok Vest Hem očajnički želi bodove.

Londonski stadion nije baš tvrđava za Vest Hem, pošto je četiri od osam pobeda ove sezone ostvario na gostovanjima. U stvari, nakon po 16 utakmica i kod kuće i u gostima, Vest Hemov skor je identičan u obe - po 4 pobede i remija uz po osam poraza.

Prava podela za Vest Hem zapravo je povezana sa kvalitetom njihovih protivnika. Izgubili su devet i remizirali tri od 12 susreta sa prvih sedam. Ali, otkako je Nuno preuzeo vođstvo, Vest Hem je pretrpeo samo dva poraza u gostima protiv timova van prvih šest.

Iako Nuno ima reputaciju trenera koji je defanzivno orijentisan, njegov tim je uspeo da sačuva mrežu samo jednom u poslednjih pet utakmica.

Krilo Krisensio Samervil je veliki deo pretnje Vest Hema na gostovanjima. Postigao je četiri od svojih pet golova u Premijer ligi ove sezone u gostima, dok je postigao gol u pet od poslednjih šest gostujućih nastupa za Čekićare.

Iako liga možda nije prioritet Palasa, Glasner ima opcije da rotira svoj tim. Četvorodnevna pauza od njihovog evropskog angažmana pomaže, kao i izbor između Žan-Filipa Matete i Jorgena Stranda Larsena na vrhu.

Nunov tim je primio gol u 12 od 14 gostujućih ligaških utakmica koje je on vodio, dok je ovaj tim Palasa počeo da pravi niz na Selherst Parku, pobedivši u četiri i remizirajući u dva od prethodnih šest domaćih utakmica.

Orlovi su remizirali kod kuće više (7) nego što su pobedili (4) ili izgubili (5), a ovaj tim Čekićara je težio da drži rezultat tesnim protiv timova van evropskih pozicija.

NAŠ TIP: X&GG (kvota 4,50)

