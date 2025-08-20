Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

20. 08. 2025. u 10:00

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

Foto: Profimedia

Sreda

18.00 Orhus - Kolding GG (1,67)

18.00 Šjauljaj - Kauno Žalgiris GG (1,85)
21.00 Bode glimt - Šturm Grac GG (1,60)

Ukupna kvota: 4,94

