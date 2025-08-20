OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Sreda
18.00 Orhus - Kolding GG (1,67)
18.00 Šjauljaj - Kauno Žalgiris GG (1,85)
21.00 Bode glimt - Šturm Grac GG (1,60)
Ukupna kvota: 4,94
