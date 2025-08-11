SINEROVOJ DOMINACIJI NEMA KRAJA: Svetski broj jedan nastavlja "šetnju" do finala Sinsinatija
ITALIJANSKI teniser će se u trećem kolu prestižnog mastersa sastati sa Gabrijelom Dijaloom (1.00).
Iako je početkom ove sezone suspendovan na tri meseca zbog toga što je prošle sezone bio pozitivan na steroide kada mu je tokom marta 2024. pronađen anabolički steroid Klostebol u krvi, to nije poremetilo Janika Sinera koji evidentno igra u životnoj formi.
Osvojio je Australijan open i Vimbldon, dok je na Rolan garosu na neveorovatan ispustio pobedu protiv Karlosa Alkazara u finalu kada je vodio s 2:0 u setovima, 5:3 u gemovima i 40:0.
Nakon Vimbldona je napravio pauzu i odmarao zbog blaže povrede lakta i sada je spreman da u Sinsinatiju pokaže zašto ga mnogi smatraju najboljim teniserom današnjice.
U prvom kolu imao je lak zadatak, sastao se sa Galanom i dopustio mu je samo dva gema, slavivši 6:1, 6:1.
Ono što vredi napomenuti je to da je prvi teniser sveta ponovo angažovao kondicionog trenera Umberta Feraru, gotovo godinu dana nakon što ga je otpustio zbog njegove uloge u slučaju dopinga. Ferara se sada vratio u Sinerov tim, nakon što je Italijan otpustio kondicionog trenera Marka Panikija i fizioterapeuta Ulisesa Badija.
Krajnje sumnjih potez ako se uzme u obzir da je zbog Ferare bio suspendovan, ali deluje da teniskom svetu to ne smeta i niko se nije oglasio da kritikuje taj potez Italijana.
Večerašnji rival biće mu Gabrijel Dijalo koji je dobro igrao tokom sezone na travi, došao do trofeja u Hertogenbošu, ali za sada ne uspeva da prikaže te partije na betonu.
Odigrao je dva turnira i u oba navrata je ispadao u drugom kolu, doduše protiv dosta teških rivala. U Vašingtonu je bolji od njega bio Šelton, dok je u Torontu poražen od Frica.
Na startu mastera u Sinsinatiju rutinski je pobedio Baeza s 2:0 u setovima, 7:5, 6:4.
Predlog za ovaj meč nije lako naći, jasno je da je Siner veliki favorit i redom melje svoje protivnike ove sezone, pogotovo na betonu gde je neporažen (8-0), ali Dijalo ima sjajan servis i ako ga bude služio mogao bi osvojiti dosta gemova samo na osnovu njega.
NAŠ TIP: J. Siner - G. Dijalo hendikep gemova 2 (-6,5) (kvota 1,45)
