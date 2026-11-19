Arsenal na stadionu „Medou park“ u Bormvudu dočekuje Lion u petom kolu ženske Lige šampiona.

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Susret dva evropska velikana obećava atraktivan fudbal, a tradicija međusobnih duela nagoveštava da bi strelci ponovo mogli da budu raspoloženi.

Arsenal u ovaj meč ulazi sa serijom utakmica u kojima su golovi na obe strane postali gotovo pravilo. Čak osam od poslednjih devet nastupa londonskog kluba završeno je pogocima oba tima. Engleske šampionke raspolažu velikim napadačkim potencijalom, ali ofanzivan pristup često ostavlja prostor protivnicama da ugroze njihov gol.

Lion je u dosadašnja četiri kola Lige šampiona postigao čak 20 golova, bez ijednog primljenog. Francuski tim dominirao je protiv dosadašnjih rivala, ali gostovanje Arsenalu predstavlja znatno ozbiljniji ispit za njegovu odbranu. Prosek od pet postignutih pogodaka po utakmici dovoljno govori o razornoj snazi napada Liona.

Tradicija takođe obećava spektakl. U poslednjih šest međusobnih susreta Lion je slavio četiri puta, a Arsenal dva, uz ukupno 19 postignutih golova. Pet od poslednjih sedam duela završeno je sa najmanje tri pogotka i golovima obe ekipe. Sličan scenario očekujemo i ovoga puta, jer oba tima imaju dovoljno kvaliteta da zatresu protivničku mrežu.

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