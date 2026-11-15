Crveni đavoli moraju da pobede - to je šansa za Azure

Posle velike pobede nad Francuskom, Italija stiže u Belgiju sa namerom da potvrdi odličnu formu i obezbedi mesto u četvrtfinalu Lige nacija.

Foto: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

Domaćin, međutim, ima sopstvenu računicu, jer mu samo pobeda garantuje nastavak takmičenja.

Italija je posle poraza od Belgije sa 2:0 na početku takmičenja osvojila deset bodova u naredna četiri kola. Posebno je odjeknula pobeda nad Francuskom od 3:1, u kojoj je Pio Espozito postigao dva gola. Mladi napadač Intera sada ima četiri pogotka u pet nastupa u Ligi nacija.

Belgijanci imaju devet bodova, a pobedom nad Turskom od 2:1 ostali su u trci za četvrtfinale. Domaćin je u pet utakmica postigao osam i primio sedam golova, dok je Italija u poslednja četiri susreta čak 11 puta zatresla protivničku mrežu.

Italijanima je dovoljan remi za prolaz, dok Belgija mora da pobedi. Zato se očekuje da domaćin preuzme više rizika, što bi moglo da otvori prostor opasnom napadu gostiju. Italija je pokazala da može da postiže golove i protiv najjačih rivala, pa očekujemo da izbegne poraz u utakmici u kojoj će obe reprezentacije zatresti mrežu.

NAŠ TIP: X2&GG

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