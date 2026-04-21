Katalonci sipaju so na Betisove evropske rane: Pelegrini mora hitno nešto da promeni ili će "zeleno-beli" ostati bez Evrope dogodine

ĐIRONA će pokušati da se izbori za plasman u gornju polovinu La lige kada dočeka Betis, koji se bori za mesto u evropskim takmičenjima, koje je ugroženo posle nekoliko loših rezultata u nizu.

Đirona počinje kolo podjednako udaljena od zone ispadanja i mesta u evropskim takmičenjima, nalazeći se na 12. mestu sa 38 bodova, zahvaljujući ohrabrujućem remiju 1:1 u gostima protiv Real Madrida u prošloj utakmici i dve pobede u tri prethodne utakmice (1 poraz).

Utakmica kod kuće mogla bi da ih vrati na pobedničku stazu, jer su pobedili u tri od poslednje četiri domaće utakmice (1 poraz), a u poslednje dve nisu primili gol. Ipak, pošto je trener Mišel uspeo da pobedi današnjeg protivnika Manuela Pelegrinija samo jednom u poslednjih osam međusobnih susreta (3 poraza, 4 poraza), moglo bi da dođe do pada rezultata.

Pelegrini ima svoje probleme pred ovaj meč, nakon što je njegov tim ispao iz Lige Evrope sredinom nedelje od portugalske Brage, što znači da su pobedili samo u jednoj od poslednjih 11 utakmica (6 nerešenih, 4 poraza). U La ligi, zeleno-beli nisu pobedili ni u jednoj od poslednjih sedam utakmica (5 nerešenih, 2 poraza), što je njihov najduži niz bez pobede u najjačojoj ligi od januara 2016. godine.

To čini njihovu prednost od četiri boda ispred onih koji jure evropska mesta veoma krhkom. Njihov rezultat na gostovanjima ih je takođe izneverio u poslednje vreme, pošto su pobedili samo u dve od poslednjih 11 utakmica na gostovanjima (3 nerešene, 6 poraza).

Peto mesto na koje Betis ciqa možda neće biti dovoljno za Ligu šampiona, pošto se Španija još bori sa Nemačkom i Portugalijom za drugo mesto na tabaeli EPS koja određuje dve lige koje dobijaju dodatno mesto (Engleska je već obezbedila prvo mesto).

Međutim, neće odbiti ni utešnu nagradu u vidu Lige Evrope ili čak Lige konferencije, ali ako se nešto hitno ne promeni "zeleno-beli" bi mogli da ostanu kratkih rukava.

S druge strane, Đirona je poslednjih nedelja bila dobra kod kuće, a susret sa Betisom, koji se još uvek oporavlja od teškog poraza u evropskim takmičenjima, daje im odličnu priliku da obezbede sva tri boda.

Verujemo da će domaćini dodati malo soli na Betisove evropske rane i osvojiti nova tri boda.

NAŠ PREDLOG: 1 (kvota 2,48)

