Borba za prvo mesto ne ostavlja prostor za grešku

San Marino dočekuje Belorusiju u petom kolu Lige nacija, u utakmici u kojoj gosti imaju priliku da nastave borbu za prvo mesto u grupi C1.

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Belorusija je u prethodnom kolu savladala Finsku sa 1:0 i stigla do sedam bodova, dva manje od vodeće Albanije. Ta pobeda vratila je Beloruse u trku za plasman u viši rang, a gostovanje najslabijoj selekciji u grupi predstavlja dobru priliku da poprave bodovni saldo.

San Marino je izgubio sve četiri utakmice, ali je u poslednjem kolu pružio snažan otpor Albaniji, koja je do pobede od 2:1 stigla tek pogotkom iz penala u nadoknadi vremena. Ipak, domaćin teško uspeva da održi ravnopravan odnos s kvalitetnijim protivnicima tokom čitavog susreta.

Belorusi imaju više iskustva i kvaliteta, a značaj bodova trebalo bi da ih natera da od početka preuzmu inicijativu. Očekujemo da gosti steknu prednost već u prvom poluvremenu i sačuvaju je do kraja utakmice.

NAŠ TIP: 2-2