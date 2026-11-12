Borba za prvo mesto ne ostavlja prostor za grešku
San Marino dočekuje Belorusiju u petom kolu Lige nacija, u utakmici u kojoj gosti imaju priliku da nastave borbu za prvo mesto u grupi C1.
Belorusija je u prethodnom kolu savladala Finsku sa 1:0 i stigla do sedam bodova, dva manje od vodeće Albanije. Ta pobeda vratila je Beloruse u trku za plasman u viši rang, a gostovanje najslabijoj selekciji u grupi predstavlja dobru priliku da poprave bodovni saldo.
San Marino je izgubio sve četiri utakmice, ali je u poslednjem kolu pružio snažan otpor Albaniji, koja je do pobede od 2:1 stigla tek pogotkom iz penala u nadoknadi vremena. Ipak, domaćin teško uspeva da održi ravnopravan odnos s kvalitetnijim protivnicima tokom čitavog susreta.
Belorusi imaju više iskustva i kvaliteta, a značaj bodova trebalo bi da ih natera da od početka preuzmu inicijativu. Očekujemo da gosti steknu prednost već u prvom poluvremenu i sačuvaju je do kraja utakmice.
NAŠ TIP: 2-2
Preporučujemo
Tip predlaže Ligu nacija
12. 11. 2026. u 13:31
Predlozi za igrače iz NBA lige
12. 11. 2026. u 12:55
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
12. 11. 2026. u 12:54
Tip predlaže Evroligu
12. 11. 2026. u 12:42 >> 12:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)