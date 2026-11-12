Tip fudbal

Borba za prvo mesto ne ostavlja prostor za grešku

О. М.

12. 11. 2026. u 08:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

San Marino dočekuje Belorusiju u petom kolu Lige nacija, u utakmici u kojoj gosti imaju priliku da nastave borbu za prvo mesto u grupi C1.

Борба за прво место не оставља простор за грешку

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Belorusija je u prethodnom kolu savladala Finsku sa 1:0 i stigla do sedam bodova, dva manje od vodeće Albanije. Ta pobeda vratila je Beloruse u trku za plasman u viši rang, a gostovanje najslabijoj selekciji u grupi predstavlja dobru priliku da poprave bodovni saldo.

San Marino je izgubio sve četiri utakmice, ali je u poslednjem kolu pružio snažan otpor Albaniji, koja je do pobede od 2:1 stigla tek pogotkom iz penala u nadoknadi vremena. Ipak, domaćin teško uspeva da održi ravnopravan odnos s kvalitetnijim protivnicima tokom čitavog susreta.

Belorusi imaju više iskustva i kvaliteta, a značaj bodova trebalo bi da ih natera da od početka preuzmu inicijativu. Očekujemo da gosti steknu prednost već u prvom poluvremenu i sačuvaju je do kraja utakmice.

NAŠ TIP: 2-2

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge