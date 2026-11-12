Albanija - Finska predlozi za klađenje

Albanija dočekuje Finsku na Nacionalnom stadionu u Tirani, u petom kolu Lige nacija, sa prilikom da pobedom učvrsti prvo mesto u grupi C1.

Federico Caputo / Panthermedia / Profimedia

Albanci su osvojili devet bodova u četiri kola, uz tri pobede i jedan poraz, upravo od Finske (1:2). Pred svojim navijačima savladali su Belorusiju sa 2:0 i San Marino sa 2:1, mada su protiv autsajdera do pobede stigli tek pogotkom iz penala u nadoknadi vremena.

Finska ima dva boda manje, a u prethodnom kolu poražena je od Belorusije sa 1:0. Gosti imaju problema sa rezultatima van svoje zemlje, pošto su izgubili sedam od poslednjih deset gostovanja. Upravo taj podatak predstavlja jedan od glavnih argumenata u korist domaćina.

Albanija ima priliku da se revanšira za poraz u Helsinkiju i napravi veliki korak ka osvajanju prvog mesta. Iako Finci nisu bez šansi, prednost domaćeg terena i dosadašnji rezultati daju Albancima ulogu favorita. Očekujemo da će je opravdati i osvojiti sva tri boda.

NAŠ TIP: Albanija, hendikep -0,5