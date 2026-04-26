Ulog u derbiju je plasman u Ligu šampiona: Pavlović čuva nade "rosonera" da mogu do titule

MILAN i Juventus ukrstiće koplja u nedelju uveče na „San Siru“ u jednom od najvažnijih derbija završnice Serije A. Osim velikog rivalstva, ulog su i bodovi u borbi za plasman u Ligu šampiona, a za Milan i poslednja nada u trci za titulu.

Rosoneri ulaze u ovaj meč sa 12 bodova zaostatka za Interom i jasno je da im je prostor za grešku praktično nestao. Ako gradski rival slavi nekoliko sati ranije, Milan bi morao da pobedi kako bi matematički ostao u igri.

Ipak, forma domaćina u poslednjim nedeljama nije bila ubedljiva. Milan je izgubio četiri od prethodnih sedam utakmica, a u prošlom kolu jedva savladao Veronu sa 1:0. Napad deluje daleko manje opasno nego u prvom delu sezone.

Poseban problem predstavlja pad forme ključnih ofanzivaca. Rafael Leao i Kristijan Pulišić već duže vreme ne pružaju kontinuitet, a američki reprezentativac nije postigao gol u ligi još od decembra. Zbog toga se očekuju moguće promene u napadu.

Sa druge strane, Juventus dolazi u Milano u odličnom ritmu. Pod vođstvom Lučana Spaletija ekipa je podigla nivo igre i osvojila veliki broj bodova, pa je sada čvrsto na četvrtom mestu sa pet bodova prednosti u odnosu na pratioce.

Torinski klub je dobio pet od poslednjih šest prvenstvenih mečeva, a odbrana deluje izuzetno stabilno. U tom periodu primili su samo jedan gol, što dovoljno govori o disciplini i kompaktnosti tima.

Tradicija takođe ide u prilog gostima. Juventus nije primio gol u poslednjih pet ligaških duela protiv Milana, a prvi ovosezonski meč završen je bez golova. To pokazuje koliko ovaj rival ume da zatvori prostor Rosonerima.

Milan će imati prednost domaćeg terena i motiv da ostane u borbi za vrh, ali Juventus deluje sigurnije, organizovanije i psihološki stabilnije. Očekuje se taktički tvrd meč sa malo prostora i mnogo opreza.

Najrealniji scenario deluje podela bodova, rezultat koji bi više odgovarao gostima, ali ni domaćin ne bi ostao bez šanse za ciljeve u finišu sezone.

Od srpskih reprezentativaca na terenu se od prvog minuta očekuje Pavlović. Kostić će verovatno meč početi sa klupe, dok je Vlahovićev nastup pod znakom pitanja zbog povrede lista.

