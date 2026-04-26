Ulog u derbiju je plasman u Ligu šampiona: Pavlović čuva nade "rosonera" da mogu do titule
MILAN i Juventus ukrstiće koplja u nedelju uveče na „San Siru“ u jednom od najvažnijih derbija završnice Serije A. Osim velikog rivalstva, ulog su i bodovi u borbi za plasman u Ligu šampiona, a za Milan i poslednja nada u trci za titulu.
Rosoneri ulaze u ovaj meč sa 12 bodova zaostatka za Interom i jasno je da im je prostor za grešku praktično nestao. Ako gradski rival slavi nekoliko sati ranije, Milan bi morao da pobedi kako bi matematički ostao u igri.
Ipak, forma domaćina u poslednjim nedeljama nije bila ubedljiva. Milan je izgubio četiri od prethodnih sedam utakmica, a u prošlom kolu jedva savladao Veronu sa 1:0. Napad deluje daleko manje opasno nego u prvom delu sezone.
Poseban problem predstavlja pad forme ključnih ofanzivaca. Rafael Leao i Kristijan Pulišić već duže vreme ne pružaju kontinuitet, a američki reprezentativac nije postigao gol u ligi još od decembra. Zbog toga se očekuju moguće promene u napadu.
Sa druge strane, Juventus dolazi u Milano u odličnom ritmu. Pod vođstvom Lučana Spaletija ekipa je podigla nivo igre i osvojila veliki broj bodova, pa je sada čvrsto na četvrtom mestu sa pet bodova prednosti u odnosu na pratioce.
Torinski klub je dobio pet od poslednjih šest prvenstvenih mečeva, a odbrana deluje izuzetno stabilno. U tom periodu primili su samo jedan gol, što dovoljno govori o disciplini i kompaktnosti tima.
Tradicija takođe ide u prilog gostima. Juventus nije primio gol u poslednjih pet ligaških duela protiv Milana, a prvi ovosezonski meč završen je bez golova. To pokazuje koliko ovaj rival ume da zatvori prostor Rosonerima.
Milan će imati prednost domaćeg terena i motiv da ostane u borbi za vrh, ali Juventus deluje sigurnije, organizovanije i psihološki stabilnije. Očekuje se taktički tvrd meč sa malo prostora i mnogo opreza.
Najrealniji scenario deluje podela bodova, rezultat koji bi više odgovarao gostima, ali ni domaćin ne bi ostao bez šanse za ciljeve u finišu sezone.
Od srpskih reprezentativaca na terenu se od prvog minuta očekuje Pavlović. Kostić će verovatno meč početi sa klupe, dok je Vlahovićev nastup pod znakom pitanja zbog povrede lista.
Predlog Tipa: X (3,11)
Preporučujemo
Za ljubitelje brze isplate: Goleade u prvom poluvremenu
Idemo po het-trik! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!
Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primirje, usled kog je napad na Iran započet od strane SAD i Izrael prekinut, bar u ovom trenutku, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.
Putin u neverici! Odredio čoveka da uvede red - svi mu odbili poslušnost!
Najnovije vesti iz Rusije sigurno nisu onakve kakvim ih je zamiljšao ruski predsednik Vladimir Putin kada je odredio da novi ministar sporta bude Mihail Degtjarjov.
Rusija "raznela" Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... Rusi se polako vraćaju i - prvi put su za rivala imali i svoje velike protivnike na međunarodnoj sceni - aNemačka se u tom sportskom okršaju nije dobro provela.
Komentari (0)