JUČE SMO PROŠLI! Ovo je današnji TIP dana: Očekuje se pregršt golova na obali Crnog mora
Čitaoci Tipa juče su mogli da udvostruče uloženi novac ako su nas poslušali i odigrali naš TIP dana.
Hari Kejn je, kao što smo mi i prognoozitali, zatresao mrežu Arsenala, a naš predlog možete da pogledate na linku OVDE.
Za danas vam predlažemo jednu od najzanimqivijih utakmica drugog kola Lige konferencije, susret Trabzonspora i Hartsa.
Na 18 utakmica Hartsa ove sezone postignuto je ukupno 67 golova, dok je Trabzonspor u poslednjih pet mečeva čak 16 puta zatresao mrežu rivala. Turski tim je na sedam od poslednjih osam utakmica odigrao mečeve sa najmanje četiri gola i opravdao nadimak kluba "tajfun sa Crnog mora".
Harts je u nedelju doživeo pravi debakl na gostovanju Seltiku, koji je slavio sa ubedljivih 7:1. Napadački pristup škotskog tima i brojne greške u odbrani izazvali su oštre kritike, ali trener Vout Vranken teško da će zbog jednog poraza odustati od svog stila igre.
Njegova ekipa je početkom sezone izgubila od Benfike sa 6:1 u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
Ipak, nije sve tako crno za tim iz Edinburga. Harts je u prvom kolu Lige konferencije odigrao 1:1 sa Nordsjelandom, a po prikazanoj igri zaslužio je i više. Uputio je čak 20 udaraca ka golu i stvorio prilike čija je očekivana vrednost iznosila 1,89 golova.
Takav nastup uliva nadu da Škoti mogu da budu konkurentni i u evropskim utakmicama, pa njihove šanse da naprave problem domaćinu možda nisu zanemarljive.
Trabzonspor, s druge strane, ima čime da zapreti u napadu. Turski tim je prošlog meseca deklasirao Galatasaraj sa 4:0, ali nije uspeo da izbori plasman u Ligu Evrope, dok je na poslednjih devet utakmica zabeležio čak četiri poraza.
Zbog toga ni domaćin ne ulazi u ovaj susret bez slabosti. Harts igra otvoreno i često učestvuje u utakmicama sa velikim brojem golova, dok Trabzonspor u poslednje vreme postiže golove u serijama. Sve to nagoveštava sadržajan meč u kojem bi mreže mogle često da se tresu.
TIP NOVOSTI: 3+ (1,43)
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