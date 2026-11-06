PREDRAG JOKANOVIĆ: Braga proradila
* Bivši trener Nasionala, prognozira dve najkvalitetnije lige Portugalije
PORTUGALIJA 1
Famalikao – Arouka 1X
Nacional - Akademika V. 1X
Alverka - Kasa Pija 1
Sporting – Moreirense 1
Estoril – Maritimo 1X
Santa Klara – Žil Visente 1X&0-2
Gimaraeš – Porto 2
AMADORA – BENFIKA 2
RIO AVE – BRAGA 2
PORTUGALIJA 2
AVS – Vizela 1X
Felgeiraš – Leišoeš1X
Šaveš – Penafiel 1X&GG
Akademika – Amarante 1
Feirense – Lusitanija 1X
Porto B. – Portimonense X2
Farense - Benfika B. 1
Sporting B. – Tondela 1X&GG
Torense – Leirija 1X
Posle lošeg starta i nekoliko poraza Braga je promenila trenera, pa je tako u prošlom kolu konačno pobedila kao domaćin Famalikao sa 3:0. Očekujem da Braga sada savlada u gostima Rio Ave.
Morala bi i Benfika da osvoji tri boda, jer Amadora je iz predgrađa Lisabona, tako da će na stadionu biti više navijača velikana.
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