PREDRAG JOKANOVIĆ: Braga proradila

* Bivši trener Nasionala, prognozira dve najkvalitetnije lige Portugalije

Miguel Lemos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

PORTUGALIJA 1

Famalikao – Arouka 1X

Nacional - Akademika V. 1X

Alverka - Kasa Pija 1

Sporting – Moreirense 1

Estoril – Maritimo 1X

Santa Klara – Žil Visente 1X&0-2

Gimaraeš – Porto 2

AMADORA – BENFIKA 2

RIO AVE – BRAGA 2

PORTUGALIJA 2

AVS – Vizela 1X

Felgeiraš – Leišoeš1X

Šaveš – Penafiel 1X&GG

Akademika – Amarante 1

Feirense – Lusitanija 1X

Porto B. – Portimonense X2

Farense - Benfika B. 1

Sporting B. – Tondela 1X&GG

Torense – Leirija 1X

Posle lošeg starta i nekoliko poraza Braga je promenila trenera, pa je tako u prošlom kolu konačno pobedila kao domaćin Famalikao sa 3:0. Očekujem da Braga sada savlada u gostima Rio Ave.

Morala bi i Benfika da osvoji tri boda, jer Amadora je iz predgrađa Lisabona, tako da će na stadionu biti više navijača velikana.