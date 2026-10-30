BOJAN ZAJIĆ: Bodo kleca pod pritiskom
* Trener u Vikingu, tipuje Norvešku 1 i 2
NORVEŠKA 1
Bodo - Viking X2
FREDRIKŠTAD - ROZENBORG 2
Alesund - Sandefjord 1X
Bran - Molde X2&3+
KFUM - Ham Kam X
Sarpsborg - Kristiansund 1&2-4
Start - Lilestrem 3+
VALERENGA - TROMSO 1
NORVEŠKA 2
Ranhajm - Sogndal 2
Osane - Haugesund GG, 2
Egersund - Stromen GG3+
Hod - Brine ZA PLEJ OF 0-2
LIN - RAUFOŠ 1
Od - Sandnes X2
STROMSGODSET - MOS 1&4+
Kongsvinger - Stabek GG3+
Rozenborg nije prvi, ali tvrdim da u Norveškoj nema ekipe koja može da mu parira po stilu igre. Posle dve utakmice u kojima je rivalima dao po tri gola, a pritom sačuvao svoju mrežu, verujem da će lako izaći na kraj i sa Fredrikštadom.
Jednako sam siguran i u kec na Valerengu protiv Tromsa. Domaćin je u prošlom kolu savladao Bodo na njegovom terenu, pa verujem da će i sada upisati nova tri boda.
Pomenuti Bodo uoči derbija sezone zaostaje tri boda za vodećim Vikingom, što bi moglo da mu stvori dodatni pritisak i tako olakša posao lideru na ovom gostovanju.
Kada je reč o parovima druge lige, izdvojio bih „kečeve“ na Lin i Stromsgodset. Lin prvenstveno zbog činjenice da mu je pobeda protiv fenjeraša Raufoša neophodna u borbi za opstanak. Sa druge strane, Stromsgodset, koji teži povratku u elitu, posle minimalnog poraza od Stromena u prošlom kolu mora da savlada Mos. Ne bi me iznenadilo ni da do pobede dođe sa velikom razlikom.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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