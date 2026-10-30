BOJAN ZAJIĆ: Bodo kleca pod pritiskom

* Trener u Vikingu, tipuje Norvešku 1 i 2

Marius Simensen / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

NORVEŠKA 1

Bodo - Viking X2

FREDRIKŠTAD - ROZENBORG 2

Alesund - Sandefjord 1X

Bran - Molde X2&3+

KFUM - Ham Kam X

Sarpsborg - Kristiansund 1&2-4

Start - Lilestrem 3+

VALERENGA - TROMSO 1

NORVEŠKA 2

Ranhajm - Sogndal 2

Osane - Haugesund GG, 2

Egersund - Stromen GG3+

Hod - Brine ZA PLEJ OF 0-2

LIN - RAUFOŠ 1

Od - Sandnes X2

STROMSGODSET - MOS 1&4+

Kongsvinger - Stabek GG3+

Rozenborg nije prvi, ali tvrdim da u Norveškoj nema ekipe koja može da mu parira po stilu igre. Posle dve utakmice u kojima je rivalima dao po tri gola, a pritom sačuvao svoju mrežu, verujem da će lako izaći na kraj i sa Fredrikštadom.

Jednako sam siguran i u kec na Valerengu protiv Tromsa. Domaćin je u prošlom kolu savladao Bodo na njegovom terenu, pa verujem da će i sada upisati nova tri boda.

Pomenuti Bodo uoči derbija sezone zaostaje tri boda za vodećim Vikingom, što bi moglo da mu stvori dodatni pritisak i tako olakša posao lideru na ovom gostovanju.

Kada je reč o parovima druge lige, izdvojio bih „kečeve“ na Lin i Stromsgodset. Lin prvenstveno zbog činjenice da mu je pobeda protiv fenjeraša Raufoša neophodna u borbi za opstanak. Sa druge strane, Stromsgodset, koji teži povratku u elitu, posle minimalnog poraza od Stromena u prošlom kolu mora da savlada Mos. Ne bi me iznenadilo ni da do pobede dođe sa velikom razlikom.

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