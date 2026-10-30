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PREDRAG JOKANOVIĆ: Porto juri desetu u nizu

Žarko Urošević

30. 10. 2026. u 11:30

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* Bivši trener Nasionala, tipuje dve lige Portugalije

ПРЕДРАГ ЈОКАНОВИЋ: Порто јури десету у низу

Tanjug/AP Photo/Luis Vieira

PORTUGALIJA 1

Kasa Pia – Sporting 2

Moreirense – Estrela 1X

PORTO – ESTORIL 1

Arouka – Nacional 1X

Akademiko V. – Rio Ave 1X

Maritimo – Santa Klara 1X

Braga – Famalikao 1X

Žil Visente – Gimaraeš 1X

BENFIKA – ALVERKA 1

PORTUGALIJA 2

Amarante – Porto B 1X

Portimonense – Torense X2

Leišoeš – Sporting B 1X

Benfika B – Šaveš 1X

Leirija – AVS 1

Tondela – Felžeiroš 1

Penafiel – Feirense 1

Vizela – Akademika 1X

Lusitanija – Farense 1X

Porto protiv Estorila juri desetu uzastopnu pobedu i taj kec za mene je zicer, baš kao i trijumf Benfike nad Alverkom.

Prošlo kolo donelo je nekoliko velikih iznenađenja. Najveće je priredio Sporting, koji je pred svojim navijačima izgubio od Akademika Vizeua (1:2). Kada se tome doda i pobeda Nacionala nad Bragom, jasno je zašto su kladioničari teško mogli da sastave dobitan tiket.

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