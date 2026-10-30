PREDRAG JOKANOVIĆ: Porto juri desetu u nizu
* Bivši trener Nasionala, tipuje dve lige Portugalije
PORTUGALIJA 1
Kasa Pia – Sporting 2
Moreirense – Estrela 1X
PORTO – ESTORIL 1
Arouka – Nacional 1X
Akademiko V. – Rio Ave 1X
Maritimo – Santa Klara 1X
Braga – Famalikao 1X
Žil Visente – Gimaraeš 1X
BENFIKA – ALVERKA 1
PORTUGALIJA 2
Amarante – Porto B 1X
Portimonense – Torense X2
Leišoeš – Sporting B 1X
Benfika B – Šaveš 1X
Leirija – AVS 1
Tondela – Felžeiroš 1
Penafiel – Feirense 1
Vizela – Akademika 1X
Lusitanija – Farense 1X
Porto protiv Estorila juri desetu uzastopnu pobedu i taj kec za mene je zicer, baš kao i trijumf Benfike nad Alverkom.
Prošlo kolo donelo je nekoliko velikih iznenađenja. Najveće je priredio Sporting, koji je pred svojim navijačima izgubio od Akademika Vizeua (1:2). Kada se tome doda i pobeda Nacionala nad Bragom, jasno je zašto su kladioničari teško mogli da sastave dobitan tiket.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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