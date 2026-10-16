Tip Asova

SILVIJU BALAĆE: Lider bodovima „zida“ titulu, uz novi stadion

Žarko Urošević

16. 10. 2026. u 07:45

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* Bivši fudbaler Politehnike, tipuje Rumuniju 1

СИЛВИЈУ БАЛАЋЕ: Лидер бодовима „зида“ титулу, уз нови стадион

FOTO: Tanjug/AP Photo/Andreea Alexandru

MOJ TIP

petak, 

Ocelul - Ćiksereda 2-3

DINAMO B. - BOTOŠANI 1&3+

subota, 

Petrolul - Šepši 0-2

Rapid - Korvinul 1-1

nedelja, 

UTA - KLUŽ 2

Univer. Krajova - Farul 3+

ponedeljak, 

U. Kluž - Arđeš 3+

VOLUNTARI - FKSB 2

U Bukureštu je Dinamo počeo izgradnju novog stadiona. Sa trijuimfom u duelu protiv Botošanija, lider će „dozidati“ i nova tri boda u borbi za šampionsku titulu, u kojoj je najveći favorit na osnovu dosadašnjih partija.

Za Kluž i FKSB, dvojac koji je prethodne decenije najčešće osvajao prvenstva, krajnje je vreme da se pokrenu i priključe se vodećem trilingu iz Krajove i prestonice.

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