SILVIJU BALAĆE: Lider bodovima „zida“ titulu, uz novi stadion

* Bivši fudbaler Politehnike, tipuje Rumuniju 1

FOTO: Tanjug/AP Photo/Andreea Alexandru

MOJ TIP

petak,

Ocelul - Ćiksereda 2-3

DINAMO B. - BOTOŠANI 1&3+

subota,

Petrolul - Šepši 0-2

Rapid - Korvinul 1-1

nedelja,

UTA - KLUŽ 2

Univer. Krajova - Farul 3+

ponedeljak,

U. Kluž - Arđeš 3+

VOLUNTARI - FKSB 2

U Bukureštu je Dinamo počeo izgradnju novog stadiona. Sa trijuimfom u duelu protiv Botošanija, lider će „dozidati“ i nova tri boda u borbi za šampionsku titulu, u kojoj je najveći favorit na osnovu dosadašnjih partija.

Za Kluž i FKSB, dvojac koji je prethodne decenije najčešće osvajao prvenstva, krajnje je vreme da se pokrenu i priključe se vodećem trilingu iz Krajove i prestonice.