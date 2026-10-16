SILVIJU BALAĆE: Lider bodovima „zida“ titulu, uz novi stadion
* Bivši fudbaler Politehnike, tipuje Rumuniju 1
MOJ TIP
petak,
Ocelul - Ćiksereda 2-3
DINAMO B. - BOTOŠANI 1&3+
subota,
Petrolul - Šepši 0-2
Rapid - Korvinul 1-1
nedelja,
UTA - KLUŽ 2
Univer. Krajova - Farul 3+
ponedeljak,
U. Kluž - Arđeš 3+
VOLUNTARI - FKSB 2
U Bukureštu je Dinamo počeo izgradnju novog stadiona. Sa trijuimfom u duelu protiv Botošanija, lider će „dozidati“ i nova tri boda u borbi za šampionsku titulu, u kojoj je najveći favorit na osnovu dosadašnjih partija.
Za Kluž i FKSB, dvojac koji je prethodne decenije najčešće osvajao prvenstva, krajnje je vreme da se pokrenu i priključe se vodećem trilingu iz Krajove i prestonice.
Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.
Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kada je napravimo baš po svom. ☕️
Doncafé. Baš za tebe.
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