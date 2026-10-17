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BOJAN ZAJIĆ: Sudije iznervirale Molde

Žarko Urošević

17. 10. 2026. u 08:35

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* Trener u Vikingu, tipuje parove Norveške 1

БОЈАН ЗАЈИЋ: Судије изнервирале Молде

Marius Simensen / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

subota, 

HAM KAM - BODO 2&3+

Bodo ne sme da posustane u žestokoj trci sa Vikingom za novu titulu u Norveškoj.

KRISTIANSUND - ALESUND X

Nerešen rezultat mogao bi da bude prihvatljiv za oba rivala koji se bore za opstanak.

FIKS VIKING - FREDRIKŠTAD 1&3+

Viking je titulom osvojenom prošle sezone uspeo publiku da vrati na tribine. Na stadionu koji je krcat, i gde domaćin ni posle deset mečeva nema grešku, Fredrikštad nema šta da traži.

nedelja, 

SARPSBORG - ROZENBORG 2

Rozenborg se razigrao, ali u poslednjem okršaju sa Sandefjordom ni to nije bilo dovoljno da dođe do bodova (1:1). Bolje sreće mogao bi da bude već na gostovanju Sarpsborgu.

FIKS MOLDE - START 1&3+

Sudije Moldeu nisu priznale regularan gol na gostovanju Lilestremu (2:2). Iznerviran nepravdom, domaćin će kidisati na narednog rivala.

SANDEFJORD - LILESTREM GG

U pokušaju da se što pre udalji od zone ispadanja, Sandefjord se pred svojim pristalicama neće štedeti u dvoboju sa znatno kvalitetnijim Lilestremom.

VALERENGA - BRAN GG&3+

Svoje mreže od protivničkih napadača teško mogu da sačuvaju Valerenga i Bran - rivali koji su se zbog loših partija našli pod pritiskom.

TROMSO - KFUM 1X&2+

KFUM je pred svojim navijačima uspeo da iznenadi Valerengu i veže treću pobedu. Ipak, smatram da taj visok nivo neće održati na gostovanju Tromsu.

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