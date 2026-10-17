BOJAN ZAJIĆ: Sudije iznervirale Molde
* Trener u Vikingu, tipuje parove Norveške 1
subota,
HAM KAM - BODO 2&3+
Bodo ne sme da posustane u žestokoj trci sa Vikingom za novu titulu u Norveškoj.
KRISTIANSUND - ALESUND X
Nerešen rezultat mogao bi da bude prihvatljiv za oba rivala koji se bore za opstanak.
FIKS VIKING - FREDRIKŠTAD 1&3+
Viking je titulom osvojenom prošle sezone uspeo publiku da vrati na tribine. Na stadionu koji je krcat, i gde domaćin ni posle deset mečeva nema grešku, Fredrikštad nema šta da traži.
nedelja,
SARPSBORG - ROZENBORG 2
Rozenborg se razigrao, ali u poslednjem okršaju sa Sandefjordom ni to nije bilo dovoljno da dođe do bodova (1:1). Bolje sreće mogao bi da bude već na gostovanju Sarpsborgu.
FIKS MOLDE - START 1&3+
Sudije Moldeu nisu priznale regularan gol na gostovanju Lilestremu (2:2). Iznerviran nepravdom, domaćin će kidisati na narednog rivala.
SANDEFJORD - LILESTREM GG
U pokušaju da se što pre udalji od zone ispadanja, Sandefjord se pred svojim pristalicama neće štedeti u dvoboju sa znatno kvalitetnijim Lilestremom.
VALERENGA - BRAN GG&3+
Svoje mreže od protivničkih napadača teško mogu da sačuvaju Valerenga i Bran - rivali koji su se zbog loših partija našli pod pritiskom.
TROMSO - KFUM 1X&2+
KFUM je pred svojim navijačima uspeo da iznenadi Valerengu i veže treću pobedu. Ipak, smatram da taj visok nivo neće održati na gostovanju Tromsu.
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