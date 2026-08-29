DRAGAN VUKMIR: Ferenc kreće u oporavak
* Bivši kapiten MTK o mečevim najkvalitetnije lige Mađarske
MOJ TIP
subota,
Honved - Zalaegerseg 1 GG
Kišvarda - Đer X
Njiređihaza - Pakš 3+
nedelja,
PUŠKAŠ - FERENCVAROŠ 2
Ujpešt - Vašaš DEBI PEŠTE 2-3
Ferencvaroš je loše počeo sezonu, ima samo jednu pobedu u tri meča, i vreme je da krene sa oporavkom. Očekujem dvojku na terenu Puškaša.
Derbi Budimpešte između Ujpešta i Vašaš mi nije za tiket, kao ni Kišvarda - Đer, iako su gosti kao aktuelni šampioni favoriti.
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