DRAGAN VUKMIR: Ferenc kreće u oporavak

* Bivši kapiten MTK o mečevim najkvalitetnije lige Mađarske

Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

MOJ TIP

subota,

Honved - Zalaegerseg 1 GG

Kišvarda - Đer X

Njiređihaza - Pakš 3+

nedelja,

PUŠKAŠ - FERENCVAROŠ 2

Ujpešt - Vašaš DEBI PEŠTE 2-3

Ferencvaroš je loše počeo sezonu, ima samo jednu pobedu u tri meča, i vreme je da krene sa oporavkom. Očekujem dvojku na terenu Puškaša.

Derbi Budimpešte između Ujpešta i Vašaš mi nije za tiket, kao ni Kišvarda - Đer, iako su gosti kao aktuelni šampioni favoriti.