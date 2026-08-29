Tip Asova

DRAGAN VUKMIR: Ferenc kreće u oporavak

Žarko Urošević

29. 08. 2026. u 08:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

* Bivši kapiten MTK o mečevim najkvalitetnije lige Mađarske

ДРАГАН ВУКМИР: Ференц креће у опоравак

Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

MOJ TIP

subota, 

Honved - Zalaegerseg 1 GG

Kišvarda - Đer X

Njiređihaza - Pakš 3+

nedelja, 

PUŠKAŠ - FERENCVAROŠ 2

Ujpešt - Vašaš DEBI PEŠTE 2-3

Ferencvaroš je loše počeo sezonu, ima samo jednu pobedu u tri meča, i vreme je da krene sa oporavkom. Očekujem dvojku na terenu Puškaša.

Derbi Budimpešte između Ujpešta i Vašaš mi nije za tiket, kao ni Kišvarda - Đer, iako su gosti kao aktuelni šampioni favoriti.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO, TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija

KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO", TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija