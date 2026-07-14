Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026

FINALE PRE FINALA: Mbape protiv Jamala u najvećem blokbasteru Svetskog prvenstva do sada!

В.М.

14. 07. 2026. u 06:30

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Jedan od najvećih derbija svetskog fudbala dobija novo poglavlje. Francuska i Španija odmeriće snage u polufinalu Svetskog prvenstva 2026, a pobednik spektakla u Dalasu (21.00) izboriće veliko finale, gde ga već čeka bolji iz okršaja Argentine i Engleske.

ФИНАЛЕ ПРЕ ФИНАЛА: Мбапе против Јамала у највећем блокбастеру Светског првенства до сада!

FOTO: Tanjug/AP/Matt Rourke

Francuzi nastavljaju pohod ka trećem uzastopnom finalu Mundijala, što je do sada pošlo za rukom samo Nemačkoj i Brazilu. Tim Didijea Dešama igra u odličnoj formi, pošto je vezao šest pobeda na turniru, osvojio prvo mesto u grupi, a zatim eliminisao Švedsku, Paragvaj i Maroko uz čak 16 postignutih golova.

U četvrtfinalu protiv Maroka "trikolori" su propustili veliki broj prilika, uključujući i penal koji je promašio Kilijan Mbape, ali je kapiten kasnije fantastičnim golom pokrenuo svoj tim, a potom asistirao Usmanu Dembeleu za konačnih 2:0.

Upravo ofanzivni kvartet koji čine Mbape, Dembele, Majkl Olise i jedan od dvojca Bredli Barkola – Dezire Due predstavlja najjače oružje Francuske.

Dešam je, inače poznat po opreznom pristupu, na svom poslednjem turniru na klupi nacionalnog tima igra znatno ofanzivnije, a protiv Španije će ispisati istoriju kao selektor sa najviše vođenih utakmica na Svetskim prvenstvima, čak 26.

Istorija je na strani Francuza i kada su polufinala u pitanju. Pobedili su u poslednja četiri nastupa u ovoj fazi Mundijala, a poslednja tri puta nisu primili nijedan gol.

Takođe, jedini meč protiv Španije na Svetskom prvenstvu dobili su rezultatom 3:1.

Ipak, aktuelni evropski šampion ima svoje argumente. Španija je dobila čak sedam od poslednjih deset međusobnih duela, uključujući polufinale Evropskog prvenstva 2024. i spektakularno polufinale Lige nacija prošle godine, kada je slavila sa 5:4.

Ekipa Luisa de la Fuentea do polufinala je stigla kao pobednik grupe, potom je lako eliminisala Austriju, zatim Portugaliju, a u četvrtfinalu je zahvaljujući rezervisti Mikelu Merinu bila bolja od Belgije.

Vezista Arsenala ponovo je bio heroj sa klupe i postao prvi igrač u istoriji Svetskih prvenstava koji je kao rezerva postigao pobedonosne golove u dve različite nokaut utakmice na jednom prvenstvu (pre toga "rešio" Portugalce).

Španci su u fantastičnom ritmu i od početka Svetskog prvenstva u Rusiji 2018. izgubili su samo jedan od poslednjih 27 mečeva na velikim takmičenjima.

Na minulih 14 susreta nemaju poraz, a čak devet puta su sačuvali svoju mrežu.

Francuska bi trebalo da bude kompletna, pošto se očekuje da će Mbape prevazići lakšu povredu skočnog zgloba, dok je i Manu Kone blizu povratka.

Sa druge strane, De la Fuente ima slatke muke u izboru startne postave. Mikel Ojarzabal je sa četiri gola prvi kandidat za mesto najisturenijeg napadača, dok za preostala mesta konkurišu Niko Vilijams, Feran Tores, Jeremi Pino i mladi Lamin Jamal.

Iako još nije ponovio partije sa Evropskog prvenstva, Jamal ostaje jedan od najopasnijih igrača "crvene furije", a njegov direktan duel sa francuskom odbranom mogao bi da bude jedan od ključnih detalja meča.

Sve ukazuje da nas očekuje finale pre finala. Francuska ima iskustvo i neverovatnu ofanzivnu moć, Španija kontinuitet, mladost i samopouzdanje šampiona Evrope. Nijanse bi mogle da odluče ko će napraviti još jedan korak ka najvrednijem trofeju u svetskom fudbalu, a mi prednost dajemo "trikolorima" koji izgledaju fenomenalno na ovom turniru i deluje nam da se nalaze u nešto boljem ritmu od Španaca čija odbrana još nije bila testirana kao što će biti večeras.

NAŠ TIP: Dalje prolazi Francuska (kvota 1.69)

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