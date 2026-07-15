RAT ZA FINALE: Engleska protiv Argentine u novom poglavlju jednog od najvećih rivalstava svetskog fudbala!

Jedno od najvećih rivalstava u istoriji svetskog fudbala dobija novo poglavlje. Engleska i Argentina sastaju se u polufinalu Svetskog prvenstva 2026, a pobednik spektakla u Atlanti izboriće veliko finale gde ga čeka NAPIŠI KO!!!!!!

FOTO: Tanjug/AP/Mike Stewart

Posle punih 20 godina bez međusobnog okršaja, dve velike fudbalske sile ponovo će odmeriti snage u meču koji nosi ogroman istorijski značaj. Engleska je stigla do četvrtog polufinala velikog takmičenja od 2018. godine, što je jednako broju koji je ostvarila tokom celokupne prethodne istorije.

Put "Gordog albiona" do završnice nije bio nimalo lak. Posle promenljivih igara u grupnoj fazi usledila je teška pobeda nad DR Kongom, potom veliki trijumf nad Meksikom, a u četvrtfinalu i dramatičan okršaj sa Norveškom.

Iako su Skandinavci prvi poveli, Engleska je posle produžetaka stigla do pobede zahvaljujući novom blistavom izdanju Džuda Belingema, koji je postigao dva gola i nastavio fantastičnu formu.

Tim Tomasa Tuhela sada je na samo korak od prvog finala Svetskog prvenstva još od 1966. godine.

Međutim, selektor Engleske nije bio oduševljen defanzivnim izdanjem svoje ekipe protiv Norveške i svestan je da će protiv aktuelnog svetskog šampiona biti potrebno daleko bolje izdanje.

Argentina je do polufinala stigla posle još jednog dramatičnog puta u nokaut fazi, kao i na prošlom SP.

Najpre je jedva eliminisala Zelenortska Ostrva, potom je režirala neverovatan preokret protiv Egipta, nadoknadivši dva gola zaostatka u poslednjih jedanaest minuta, a zatim je posle produžetaka savladala i Švajcarsku zahvaljujući majstoriji Hulijana Alvareza.

Tim Lionela Skalonija tako je stigao do 13. uzastopne pobede i sada ga samo još dva koraka dele od odbrane svetske titule.

Iako okosnica ekipe polako ulazi u pozne igračke godine, Argentina i dalje igra prepoznatljiv spoj čvrstine, iskustva i individualnog kvaliteta.

"Gaučosi" su na poslednje četiri utakmice postigli po tri gola i već su stigli do brojke od 17 pogodaka na ovom Mundijalu.

Samo jednom u istoriji bili su efikasniji, daleke 1930. godine kada su dali 18 golova što je bilo dovoljno za drugo mesto nakon poraza od Urugvaja u finalu.

Istorija polufinala takođe je potpuno na strani Južnoamerikanaca. Argentina je pet puta igrala polufinale Svetskog prvenstva i svaki put izborila plasman u finale.

I tradicija međusobnih duela dodatno podgreva atmosferu. Ovo će biti šesti okršaj dve reprezentacije na Svetskim prvenstvima, a sećanja na četvrtfinale iz 1986. godine i golove Dijega Maradone, uključujući čuvenu "Božju ruku", i danas su neizbrisiva.

Poslednji međusobni meč odigran je još 2005. godine, kada je Engleska slavila sa 3:2.

Tuhel ima kadrovskih problema u odbrani. Džarel Kvansa je suspendovan, Ris Džejms nije potpuno spreman, dok će Džordan Henderson propustiti ostatak turnira posle operacije zgloba šake.

Dobra vest je što se očekuje povratak Deklana Rajsa, koji je protiv Norveške igrao bolestan.

U napadu će kapiten Hari Kejn odigrati 121. meč za reprezentaciju i tako prestignuti Vejna Runija po broju nastupa među igračima u polju. Zajedno sa Belingemom, koji je postigao šest golova na turniru, predstavlja najveću pretnju po argentinsku odbranu.

S druge strane, Lionel Mesi nastavlja da ispisuje istoriju. Protiv Švajcarske je upisao novu asistenciju, pa je na dva uzastopna Svetska prvenstva stigao do dvocifrenog broja direktnih učešća kod golova.

Uz njega će u napadu ponovo konkurisati Hulijan Alvarez i Lautaro Martinez, što Skaloniju donosi prijatne dileme.

Očekuje nas polufinale dostojno finala. Engleska sa mladom generacijom želi da prekine šest decenija čekanja, dok Argentina sa Mesijem sanja odbranu titule. Sudar dve fudbalske škole, dve velike istorije i dva kandidata za svetski tron obećava jedan od najvećih mečeva čitavog turnira.

Mi prednost dajemo "Gordom albionu" jer verujemo u Tomasa Tuhela, kao i činjenicu da Argentina nije na nivou prošlog Svetskog prvenstva, takođe igranje Rajsa omogućuje Belingemu da igra "desetki", gde pruža fenomenalne partije i zbog toga očekujemo prolaz Engleza u veliko finale.

NAŠ TIP: Engleska prolazi dalje (kvota 1.82)

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