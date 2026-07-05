ASTEKA GUTA SVE ŽIVO! Englezi se vraćaju na slavni stadion 40 godina posle "božje ruke i "gola stoleća"

OČEKUJE se vatrena atmosfera na stadionu Asteka, koji će biti dupke pun i uzavreo za duel osmine finala Svetskog prvenstva u fudbalu 2026 između domaćeg Meksika i Engleske.

FOTO: Tanjug/AP/Steve Luciano

Fudbalska reprezentacija Engleske uspela je da izbegne blamažu u osmini finala zahvaljujući kasnim golovima kapitena Harija Kejna protiv DR Konga.

Zastrašujući Asteka čeka Englesku

Ipak, „Tri lava” će morati značajno da podignu nivo igre ako žele da savladaju jednog od domaćina, selekciju Meksika, na kultnom stadionu Asteka u Meksiko Sitiju.

Ovaj meč nosi ogroman emotivni i istorijski teret za Engleze. Gordi Albion se vraća na mesto nesreće posle tačno 40 godina, gde ih je 1986. godine Dijego Armando Maradona eliminisao čuvenom „Božjom rukom”, a zatim i antologijskim „golom stoleća” koji je obeležio istoriju fudbala.

Muke protiv autsajdera i maksimalni Meksiko

Engleska je primila gol već posle sedam minuta igre protiv DR Konga i mučila se više od sat vremena, dok odbranu "leoparda" nisu "probili" rezervista Antonio Gordon i kapiten Hari Kejn. Nakon ulaska Gordona, koji je zamenio Markusa Rašforda i upisao dve asistencije, Kejn je prvo izjednačio u 75. minutu, a zatim doneo pobedu u 86. minutu meča.

Sa druge strane, Meksiko je imao daleko lakši put do ove faze takmičenja. Nakon maksimalnog učinka u grupi protiv Južne Afrike, Češke i Južne Koreje, popularni „El Tri” je rutinski savladao Ekvador sa 2:0. Meksikanci još uvek nisu primili gol na ovom Svetskom prvenstvu.

Očekuje se vatra na obe strane

Iako je Engleska razočarala protiv DR Konga, kladionice je i dalje vide kao favorita sa kvotom 2.50, dok je na Meksiko kvota 3.00. Najbolja opcija za klađenje mogla bi biti da će oba tima postići pogodak, s obzirom na ofanzivni potencijal obe ekipe.

Meksiko nije propustio da zatrese mrežu na ovom turniru, postigavši osam golova u pet mečeva. U širem kontekstu, oni su u seriji od osam utakmica sa postignutim golom, dok su u poslednjih 13 mečeva samo jednom ostali nedorečeni u napadu.

Kejn protiv meksičkog bedema

Iako Meksiko ima netaknutu mrežu, napad Engleske je daleko najteži ispit sa kojim se suočavaju. Hari Kejn ulazi u meč pun samopuzdanja nakon dva postignuta gola, čime je stigao do brojke od pet pogodaka na turniru. Kao i Meksiko, i Engleska je postigla osam golova u četiri meča.

Englezi retko omanu pred golom rivala – nisu uspeli da pogode mrežu u samo dve od poslednjih 28 utakmica. Iako su odigrali 0:0 sa Ganom u grupnoj fazi, taj tim se isključivo branio, dok će Meksiko pred svojim navijačima igrati znatno otvorenije i hrabrije.

Surovost nadmorske visine kao saveznik domaćina

Uprkos individualnom kvalitetu Engleske, Meksiko ima adute, u vidu forme, ali i uslova za igru. Dok su izabranici Tomasa Tuhela briljirali samo protiv Hrvatske, a mučili se protiv Gane, Paname i DR Konga, Meksiko podiže formu iz meča u meč i deluje kao uigraniji kolektiv.

Najveći izazov za Engleze biće ipak nadmorska visina, jer se stadion Asteka nalazi na čak 2.200 metara iznad nivoa mora. Meksički fudbaleri su naviknati na ove surove uslove i proređen vazduh, dok Engleska jednostavno nema dovoljno vremena za potpunu aklimatizaciju.

Tuhelove taktičke glavobolje

Meksiko ima stabilnu postavu i verovatno će izvesti isti tim koji je pobedio Ekvador, iako postoji blaga zabrinutost oko povrede napadača Hulijana Kinjonesa. Tuhel, sa druge strane, ima ozbiljne probleme na poziciji desnog beka gde se Džed Spens mučio, dok su Ris Džejms i Džarel Kvansa pod velikim znakom pitanja.

Sve ukazuje na tesnu utakmicu i očekujemo bar po gol sa obe strane, ali ne više od tri ukupno, dakle 1:1 ili pobeda bilo koje ekipe od 2:1. Ako bude igrao, Kinjones je najveća opasnost za Pikforda opasnost sa tri gola na turniru, dok Hari Kejn, nakon brutalne klupske sezone sa 36 golova u Bundesligi, ostaje glavna uzdanica Engleza da mogu da prežive pakao Asteke.

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