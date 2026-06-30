FRANUCUZI U STILU OTVARAJU NOKAUT FAZU: Šveđani nemaju potreban kvalitet da se nose sa "trikolorima"

FRANCUSKA započinje nokaut fazu Svetskog prvenstva 2026 duelom protiv Švedske na "Metlajf stadionu" (23.00), gde će biti odigrano i veliko finale šampionata. "Trikolori" su grupnu fazu završili sa maksimalnim učinkom i opravdali ulogu jednog od glavnih favorita za osvajanje titule, dok su Šveđani do šesnaestine finala stigli kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih selekcija.

FOTO: Tanjug/AP/Petr David Josek

Četa Didijea Dešama bez većih problema je izašla na kraj sa Senegalom, Irakom i Norveškom. Posebno ubedljivi Francuzi bili su u poslednjem kolu, kada su savladali Norvežane sa 4:1, a heroj večeri bio je Usman Dembele, koji je postigao het-trik i pokazao da Francuska nije zavisna isključivo od Kilijana Mbapea.

U tri meča grupne faze Francuzi su postigli čak deset golova, a primili samo dva, što dodatno potvrđuje zašto se svrstavaju među najozbiljnije kandidate za svetsku krunu.

Ipak, eventualni put do finala neće biti nimalo lak – već u osmini finala mogući protivnik je Nemačka, zatim Holandija ili Maroko u četvrtfinalu, a potom potencijalno i Španija ili Portugal, paklen žreb!

Ovo je ujedno i poslednji turnir iskusnog Didijea Dešama na klupi Francuske, pošto je iskusni stručnjak već najavio da će se posle Mundijala povući sa mesta selektora. Zato će njegovi izabranici biti dodatno motivisani da mu za kraj "poklone" još jednu "Boginju" koju je već osvajao i kao igrač i kao selektor "trikolora".

Za razliku od Francuza, Švedska nije blistala u grupnoj fazi. Posle ubedljive pobede nad Tunisom usledio je težak poraz od Holandije (5:1), a potom i remi sa Japanom (1:1), koji im je bio dovoljan za prolaz dalje.

Tim Grejama Potera je tokom tri utakmice postigao sedam i primio isto toliko golova, a utisak je da su u pojedinim momentima imali i dosta sreće.

Šveđani su poznati po snažnom napadu koji predvode Aleksander Isak i Viktor Đokereš, dok je Entoni Elanga protiv Japana pokazao da jednim potezom može da reši utakmicu.

Ipak, defanzivni problemi ostaju veliki, posebno nakon povrede Isaka Hijena, zbog koje bi Viktor Lindelof ponovo mogao da bude vraćen u poslednju liniju.

Francuska bi, s druge strane, ponovo trebalo da izvede svoj najjači sastav. Vilijam Saliba je preskočio meč sa Norveškom zbog problema sa leđima, ali se očekuje da bude spreman, dok će Mbape u napadu imati podršku Dembelea, Majkla Olisea i Dezirea Duea.

Iako Švedska ima dovoljno kvaliteta da zapreti iz kontranapada, sve osim prolaska Francuske predstavljalo bi veliko iznenađenje.

Raznovrsnost u napadu, dubina rostera i iskustvo na velikim takmičenjima daju "trikolorima" jasnu prednost u ovom okršaju.

NAŠ TIP: Francuska - Švedska 1&3-6 (kvota 1.80)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć