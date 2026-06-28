OVO SU SVI ČEKALI! Kreće nokaut faza, verujemo u jednog od domaćina
POČINjE ono što smo svi čekali, obračuni šesnestine finala, a prvi na teren izlaze Južna Afrika i Kanada koji se sastaju u Inglvudu od 21.00.
Južna Afrika je iznenadila sve plasmanom dalje, odigrala je veoma dobro protiv Južne Koreje i Češke i zasluženo došla do nokaut faze.
Ipak, danas igra protiv jednog od domaćina, reprezentacija Kanade koja je pokazala da je veoma neugodna ekipa, a uz to će imati veliku podršku sa tribina "SoFaj stadiona".
Idealno bi po nju bilo da igra na domaćem tlu, ali i ovako bi trebala da ima "domaći teren" u Kaliforniji.
Kvalitet je na strani jednog od domaćina, Dejvid i družina su motivisani, imaju veliku priliku da dođu do osmine finala i verujemo da je neće ispustiti.
NAŠ TIP: Južna Afrika - Kanada 2 (kvota 1.75)
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