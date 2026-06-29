BRAZIL NE SME DA POTCENI JAPAN! "Samuraji" su već pokazali da znaju kako se pobeđuje "selesao"

BRAZIL i Japan ukrstiće koplja u jednom od najzanimljivijih mečeva prve nokaut faze Svetskog prvenstva. Duel na stadionu "NRG stadionu" u Hjustonu donosi okršaj pobednika grupe "C" i drugoplasiranog tima grupe "F" (19.00), a pobednika u osmini finala čeka bolji iz obračuna Noršveke i Obale Slonovače.

FOTO: Tanjug/AP/Rebecca Blackwell

Brazilci su turnir otvorili neubedljivim remijem protiv Maroka (1:1), ali su potom pokazali pravo lice. Ubedljive pobede nad Haitijem i Škotskom (obe po 3:0), predvođene raspoloženim Vinisijusom Žuniorom i Mateusom Kunjom, donele su im prvo mesto u grupi i dobru atmosferu pred početak eliminacione faze.

Četa Karla Ančelotija sada deluje sve sigurnije. Posle perioda promenljivih rezultata, Brazil je ostvario pet pobeda u poslednjih šest utakmica, a prvi put posle dužeg vremena vezao je i dve utakmice bez primljenog gola.

Ipak, oprez je neophodan, jer je upravo Japan prošle jeseni priredio veliko iznenađenje pobedivši "selesao" sa 3:2 u prijateljskom meču, što je bila prva pobeda Samuraja nad Brazilom posle čak 13 neuspešnih pokušaja.

Japan je i na ovom šampionatu potvrdio da nije slučajno među najopasnijim autsajderima. Tim Hađimea Morijasua remizirao je sa Holandijom i Švedskom, a uz to je ostvario ubedljivu pobedu nad slabašnim Tunisom. U grupnoj fazi primio je samo tri gola, a golman Zion Suzuki bio je jedan od najboljih pojedinaca ekipe.

Ipak, istorija nije na strani Japana. Samuraji nikada nisu pobedili u nokaut fazi Svetskog prvenstva, pošto su eliminisani u osmini finala 2002, 2010, 2018. i 2022. godine.

Što se tiče izostanaka, Brazil bi i ovoga puta mogao da bude bez Rafinje, koji se još oporavlja od povrede zadnje lože.

Zbog toga se očekuje da Ančeloti ponovo ukaže poverenje mladom Rajanu, dok će najveća pretnja biti Vinisijus Žunior.

As Real Madrida postigao je gol u sve tri utakmice grupne faze, a zanimljivo je da je svaki put kada je neki Brazilac uspeo u tom podvigu, 1970. (Žairzinjo), 1994. (Romario) i 2002. godine (Ronaldo), "selesao" na kraju osvajao svetsku titulu.

Na drugoj strani, Japan ima kadrovskih problema. Takefusa Kubo još uvek nije u punom trenažnom procesu zbog povrede kolena i njegov nastup je pod velikim znakom pitanja, dok bi štoper Ko Itakura, koji je protiv Švedske izašao zbog povrede, ipak trebalo da bude spreman.

Daizen Maeda je golom u poslednjem kolu verovatno obezbedio mesto u startnoj postavi.

Brazil je favorit, ali Japan je već pokazao da ume da iznenadi najveće selekcije. Zbog toga bi ovaj duel lako mogao da bude daleko neizvesniji nego što kvote sugerišu.

NAŠ TIP: Brazil - Japan 1X&2+ (kvota 1.50)

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