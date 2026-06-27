RONALDO I DRUŽINA ZNAJU ŠTA IM JE ČINITI: Portugal mora pobediti Kolumbiju kako bi došao do prvog mesta u grupi

Derbi grupe "K" na Svetskom prvenstvu 2026 odigraće se u subotu u Majamiju, gde će snage odmeriti dve vodeće selekcije, Kolumbija i Portugalija. Južnoamerikanci su maksimalni posle dva kola i bod im je dovoljan da zadrže prvo mesto, dok Portugalci moraju da pobede ako žele da kao lideri odu u nokaut fazu.

Tanjug/AP Photo/Karen Warren

Kolumbija je do sada ostavila odličan utisak. Na startu je savladala debitanta Uzbekistan sa 3:1, a zatim minimalnim rezultatom pobedila DR Kongo i obezbedila plasman među 32 najbolje reprezentacije turnira.

Ekipa Nestora Lorenca deluje sigurno u svim linijama tima, a novi pozitivan rezultat omogućio bi joj povoljniji žreb u prvoj eliminacionoj rundi.

Sa druge strane, Portugal je posle kiksa protiv DR Konga (1:1) odgovorio ubedljivom pobedom nad Uzbekistanom (5:0), uz dva pogotka Kristijana Ronalda.

Legendarni kapiten tako je utišao kritike posle bledog izdanja u prvom kolu i stigao do neverovatne brojke od 975 golova u profesionalnoj karijeri.

Ipak, posao nije završen. Četa Roberta Martineza ima četiri boda i samo trijumfom može da preskoči Kolumbiju na tabeli.

Remi bi Portugalce gotovo izvesno ostavio na drugoj poziciji, dok bi poraz mogao čak da ih dovede u situaciju da im mesto u grupi zavisi od ishoda meča DR Kongo – Uzbekistan, iako je ispadanje iz prve dve pozicije malo verovatno.

Ovo će biti prvi takmičarski duel dve selekcije. Jedini međusobni susret odigran je u prijateljskoj utakmici 2014. godine i završen je bez golova.

Kolumbija bi mogla da nastupi u gotovo identičnom sastavu kao protiv DR Konga. Pod znakom pitanja je jedino Luis Suarez, koji je prethodni meč napustio zbog povrede ramena, ali prve procene govore da bi trebalo da bude spreman.

Najveća opasnost ponovo će dolaziti od Luisa Dijaza i iskusnog Hamesa Rodrigeza, dok će Davinson Sančez predvoditi poslednju liniju odbrane.

Portugal nema većih kadrovskih problema. Tomaš Araužo je neizvestan zbog povrede koju je zaradio u prvom kolu, ali su ostali nosioci igre na raspolaganju Martinezu. Očekuje se da Ronaldo ponovo predvodi napad, dok Bernardo Silva i Rafael Leao konkurišu za mesto u startnoj postavi. Žoao Feliks je dobrim nastupom protiv Uzbekistana verovatno sačuvao prednost u odnosu na konkurenciju.

Obe selekcije već su obezbedile plasman u nokaut fazu, ali ulog je daleko od beznačajnog. Prvo mesto nosi povoljniji put kroz eliminacije, pa se očekuje meč visokog intenziteta između dve ekipe koje su do sada pokazale da imaju ozbiljne ambicije na ovom Mundijalu.

NAŠ TIP: GG (kvota 1.86)

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